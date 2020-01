Pokljuka

Zum Abschluss des Weltcups auf der Pokljuka in Slowenien setzte sich der 29-Jährige am Sonntag im Schlussspurt gegen den sechsmaligen Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (2 Fehler) um 0,3 Sekunden durch. Den Sieg sicherte sich der wie Doll mit einem Fehler belastete Franzose Quentin Fillon Maillet. Er lag zehn Sekunden vor Doll. Für den Schwarzwälder war es der dritte Podestplatz in diesem Winter, für das Männer-Team der fünfte.

Das gute Teamergebnis rundeten Philipp Horn (3 Fehler) als Zwölfter direkt gefolgt von Arnd Peiffer als 13. (1) und Erik Lesser (1) ab. Als 14. schaffte Lesser bei seiner letzten Chance die halbe WM-Norm. Aber auch ohne die erfüllten verbandsinternen Kriterien ist es gut möglich, dass Lesser mit nach Südtirol fährt. Philipp Nawrath (2) beendete das Rennen über 15 Kilometer auf Platz 18, Johannes Kühn musste sich nach sechs Fehlern mit Rang 26 zufrieden geben.

dpa