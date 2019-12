Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat die deutschen Biathleten nach ihrem durchwachsenen Start in den WM-Winter in die Pflicht genommen.

"Es ist kein so toller Saison-Einstieg, das muss man schon so ehrlich sagen", sagte Doll beim Weltcup-Auftakt in Östersund: "Wir machen uns aber noch keine Sorgen, denn wir haben gut trainiert. Wir müssen es jetzt aber auch mal hinbekommen."

Der Schwarzwälder Doll war in Schweden nach 20 Kilometern bei schwierigen Bedingungen als 16. noch bester der sechs DSV-Skijäger, während gleich vier Franzosen angeführt von Martin Fourcade die ersten vier Plätze im Einzel belegten.