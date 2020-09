Beach-EM: Damen-Duo Behrens/Tillmann im Halbfinale

Jurmala

Die beiden Ersatzspielerinnen, die erst nach dem Verzicht des Nationalteams Karla Borger und Julia Sude ( Stuttgart/ Friedrichshafen) in den EM-Kader nachgerückt waren, setzten sich mit 2:0 (22:20, 21:18) durch.

Am Nachmittag stehen in der Runde der besten acht Teams noch die Partien der beiden anderen deutschen Duos an. Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch bekommen es mit dem Schweizer Duo Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré zu tun. Parallel dazu sole das Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider auf die Polinnen Monika Brzostek und Aleksandra Gromadowska treffen.

Bei den Männern stehen am Samstag die Achtel- und Viertelfinals an, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Alle vier Teams waren bereits nach der Vorrunde ausgeschieden, darunter die mit großen Hoffnungen angetretenen WM-Zweiten Julius Thole und Clemens Wickler.

