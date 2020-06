München

Durch den zweiten Sieg beenden die Oberfranken die Vorrundengruppe B auf Platz drei und treffen in der K.o.-Phase auf die EWE Baskets Oldenburg. Die Frankfurter müssen gegen das ungeschlagene ratiopharm Ulm ran. Der personell arg dezimierte Vorjahres-Halbfinalist aus Vechta spielt als Gruppenletzter gegen Crailsheim um Platz neun.

Im zuschauerleeren Münchner Audi Dome stemmte sich Vechta mit nur neun fitten Akteuren gegen die Niederlage, hatte gegen die Bamberger aber letztlich nicht genug Kraft. Rasta-Profi Trevis Simpson war mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer auf dem Parkett. Topscorer bei Brose wurde Ex-NBA-Akteur Jordan Crawford mit 21 Punkten.

Anzeige

Die acht Teilnehmer am Viertelfinale sind damit fix. Am Abend stand noch das Spitzenspiel der Gruppe B zwischen den bislang noch ungeschlagenen Alba Berlin und MHP Riesen Ludwigsburg an. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die BG Göttingen. Für den Verlierer steht dagegen ein schweres Duell mit Titelverteidiger Bayern München an.

Weitere NP+ Artikel

dpa