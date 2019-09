Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani rechnet mit einer der stärksten EM-Endrunden überhaupt.

"Das ist vielleicht die schwierigste EM in den letzten 20 Jahren", sagte der frühere italienische Weltklassespieler vor dem Auftakt der Deutschen am Freitag (15.00 Uhr/Sport1+) in Brüssel gegen Serbien.