Breslau

Die erste Strophe war gleich schon der Abgesang auf seinen Gegner. Boxer Artur Mann hat sich immens geärgert, als vor dem Kampf in Breslau um den IBO-Intercontinental-Gürtel im Cruisergewicht die Hymne gespielt wurde – eben mit der verpönten ersten Strophe des Deutschland-Liedes. Der Ronnenberger winkte ab und schüttelte den Kopf. Dann ging er dazu über, seinerseits den Kopf seines Gegners durchzuschütteln. Mit etlichen Treffern, die ihm den klaren Punktsieg über den Polen Nikodem Jezewski brachten. „Ich habe mich von meinen Emotionen leiten lassen. Aber es ist einfach super, ich bin sehr glücklich“, sagte Mann nach seinem 18. Sieg im 20. Profikampf.

Schon beim Wiegen hatte der 30-jährige Jezewski gezeigt, dass er sich seiner Sache ziemlich sicher ist: mit einem angedeuteten Schnitt am Hals. Der 31-jährige Mann quittierte das mit einem Grinsen und verließ die Bühne. Klüger und reifer präsentierte er sich auch im Ring. Mit seiner linken Führhand kontrollierte er den Kampf und kam mit rechts öfters zum Kopf durch. Gleich in Runde eins, kaum war die Hymne verklungen (Mann: „Schuld an dem peinlichen Fehler war wohl ein Praktikant, man hat sich bei uns entschuldigt“), fügte der Deutsche seinem Widersacher einen Riss unter dem rechten Auge zu, der zwar nicht stark blutete. Aber Mann hatte Jezewski gezeichnet und sich Respekt verschafft.

In der dritten Runde gab es Sprechchöre der mitgereisten Freunde, während es für Jezewski vornehmlich etwas auf die Ohren gab, dort erwischte ihn Mann mehrfach. Es waren Wirkungstreffer. Mann hingegen kassierte keinen einzigen schweren Treffer. „Ich habe meine Deckung immer rechtzeitig oben gehabt“, so Mann, der früher lange den WBO-Intercontinental-Gürtel trug (eigentlich sollte es in Breslau auch um den WBA-Continental-Gürtel gehen, aber das wurde rückgängig gemacht).

Strahlender Sieger: Artur Mann zeigt den IBO-Gürtel in Breslau. Quelle: privat

In Runde vier nahm Mann provozierend die Hände hoch, er war gerade elegant zweimal ausgewichen. Da hatte er längst die Oberhand gewonnen, und zwar im Wortsinn. Oft verlagerte er sich nach links, schlug dann mit rechts über die Hand seines Kontrahenten. Einmal sah es sogar danach aus, als müsste Jezewski auf die Bretter. Aber er hielt sich in einem guten Duell auf den Beinen. Arthur Mattheis, Vorsitzender des Erstligisten BSK Hannover-Seelze, war begeistert: „Artur war klug, hat gewartet und die Schlagserien übernommen. In seiner Ecke wurde gut gearbeitet. Insgesamt war das Werbung für das Boxen.“

Lediglich ein Kopfstoß von Jezewski tut Mann weh

Bis zum Ende der zehnten und finalen Runde mussten sich Manns Frau Viktoria und Sohn Artjom keine großen Sorgen machen. Nur einmal fühlte Jezewski seinem Gegenüber empfindlich auf den Zahn, allerdings per Kopfstoß. „Der tut weh, aber das ist Kinderkram“, sagte Mann lächelnd.

Jezewski sah hinterher arg lädiert aus, er gratulierte fair, hielt Manns Hand hoch. Der ließ sich feiern und durch den Ring tragen. „Ich bin stolz und glücklich“, so Mann. Ob jetzt neue Angebote kommen, daran wollte er noch nicht denken. Am Montag stand schon wieder die Frühschicht bei VW Nutzfahrzeuge an. „Ich will ehrlich nur schnell zu meiner Familie“, beteuerte Mann. Nicht zuletzt, um seinen Söhnchen zu danken, denn Artjom habe es vorher gewusst, so Artur Mann: „Papa, du gewinnst, glaub’ mir, hat er mir gesagt.“

Von Stefan Dinse