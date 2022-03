Ziel Gold 2024 in Paris: BSK-Boxer Ammar Abduljabbar schlägt sich durch 

Hannover

Er hat es wirklich nicht leicht gehabt, der Boxer Ammar Riad Abduljabbar. Schon als Kind im Irak trug er seinen kleinen Bruder oft, wenn sie zum Spielen gingen. Mukhtar war schwer krank hatte ein Loch im Herz. Ammar nahm ihn auf die Schultern. „Die schweren Aufgaben kommen zu den härtesten Menschen“, sagt der 26-jährige Hamburger, der für den BSK Hannover-Seelze in der Bundesliga boxt. Und hart ist der Sportsoldat, da besteht kein Zweifel. „Ich bin ein Kämpfer, ein Krieger. Ich will und ich muss boxen“, sagt der Schwergewichtler. Seit mehr als dreieinhalb Jahren ist er in Deutschland ungeschlagen. Am Samstag (19 Uhr) wird er gegen einen Mann des BSK-Ligakontrahenten BC Chemnitz in den Ring steigen. Und erneut Favorit sein.

Ammars Vater Riad flüchtete 2003 nach Deutschland, um dem Sohn eine Herzoperation zu ermöglich. Erst sieben Jahre später konnten Ammar, seine Mutter und Schwester nachkommen. Der ältere Bruder musste arbeiten, um die Familie zu ernähren, verkaufte unter anderem Plastiktüten. „Das Leben hat mir echt nichts geschenkt, ich habe mir alles erarbeitet“, sagt der Olympiastarter von 2021 in Tokio, „aber vielleicht habe ich genau das gebraucht.“

In Hamburg hatte er es zunächst nicht leicht. Zwar waren alle hilfsbereit und freundlich, aber das Heimweh blieb. Sein Vater brachte ihn zum Boxen. „Es ist immer sein Wunsch gewesen zu boxen, ich habe es für ihn getan“, so Ammar. Im Irak sei Sport nicht möglich gewesen. „Da ging es um Arbeit, um zu überleben.“

Trotz seines ungewöhnlichen und aggressiven Stils war Ammar rasch erfolgreich. „Er ist extrem angriffslustig, so kann man das wohl sagen. Und ein Supertyp, er ist ein Teamplayer“, lobt Seelzes Cheftrainer Arthur Mattheis. Auch Ammar fühlt sich wohl: „Es passt perfekt hier beim BSK.“

Bei Olympia in Tokio kommt Ammar bis ins Viertelfinale

Bei den Spielen in Tokio schlug sich Ammar bis ins Viertelfinale durch, unterlag dann dem russischen Weltmeister Muslim Gadschimagomedow – weiter kam kein deutscher Boxer. „Das stimmt, aber ich will der Beste sein. Wenig reicht mir nicht. In Paris 2024 will ich gewinnen, das ist das Ziel, dafür arbeite ich sehr hart“, sagt der Mann, der bisweilen auch Profikämpfe bestreitet. Wie kommt so ein Topathlet in die Bundesliga? „Das ist eine Bühne und ein Sprungbrett für internationale Wettkämpfe oder eine Profikarriere“, sagt Mattheis. Nur vier Vereine meldeten für die Bundesliga, das Olympische Boxen, also das der Amateure, steht besonders finanziell auf wackligen Beinen. An den Kämpfern liegt das nicht, betont Mattheis: „Sie kommen nur für ein Taschengeld.“ In der Szene ist man gut vernetzt, und die Besten boxen eben da, wo sie ein gutes Umfeld vorfinden. Dafür ist Seelze bekannt. Das hat auch Ammar überzeugt.

Der leidenschaftliche Schachspieler freut sich auf die Bundesliga: „Das sind Kämpfe, die man mitnehmen muss, um eine gewisse Erfahrung zu sammeln.“ Auf dem Weg nach Paris, meint er.

Seinem Bruder geht es nach der Operation längst gut. Und Mutter Rajaa, der noch im Winter die Abschiebung drohte, darf bleiben. Alles hat sich gefügt. Dennoch war das wirklich keine leichte Zeit. „Aber sie hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Daher bin ich dankbar für jede Sekunde“, sagt Ammar.

Das Duell mit Chemnitz wird ohne Zuschauer ausgetragen, nur Betreuer und VIPs sind in der Bertolt-Brecht-Schule zugelassen. Auf Youtube (Rubrik „Live“) gibt es ab 18.30 Uhr eine Übertragung des Ligakampfes des BSK.

Von Stefan Dinse