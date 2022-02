Hannover

Als es zweistellig wurde, ließ Moritz Schenkel seinen Frust raus. Der Waspo-Torwart hatte das zehnte Mal hinter sich greifen müssen. Schenkel schraubte sich aus dem Wasser und schlug mit der Faust auf die Latte seines Gehäuses. Mit 5:10 lag sein Team jetzt gegen CN Marseille im Champions-League-Gruppenspiel hinten. Am Ende verlor Waspo 98 Hannover am Dienstag daheim mit 7:14 (2:2; 0:3; 4:6; 1:3) gegen den Titelkandidaten aus Frankreich. Die von Trainer Karsten Seehafer erhoffte Überraschung blieb aus. Sein Team konnte im Kampf um Platz vier, der zur Teilnahme am Final 8 berechtigt, keine Punkte sammeln. „Der Sieg für Marseille ist vollauf verdient. Die waren körperlich und geistig frischer als wir“, sagte Seehafer.

Waspo legt den Blitzstart hin

Dabei hatte Waspo einen Blitzstart erwischt. Nach 17 Sekunden netzte Jorn Winkelhorst aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste gelang die erneute Führung, schön herausgespielt von allen, verwandelt von Ante Corusic.

Ivan Nagaev hatte die Chance zu erhöhen, er traf aber nur die Latte. Stattdessen stellte Marseille auf 2:2. Jetzt war es Darko Brguljan, der nicht genau genug zielte und nur den Pfosten traf. Es war das dritte Mal, dass das Gebälk für die Franzosen rettete. Waspo schien gut mitzuhalten gegen den großen Favoriten. Der Eindruck verflüchtigte sich allerdings im zweiten Viertel, in dem Waspo zu keinem echten Abschluss kam. Geschweige denn zu einem Tor. Nutzte Hannover zunächst seine Chancen nicht, gab es in diesem Abschnitt schlicht keine. Marseille zog bis zur Pause auf 5:2 davon. Wer in 16 Minuten nur zwei Törchen erzielt, kommt für einen Sieg nur schwer infrage.

Vorentscheidung für Marseille

Mit zwei schnellen Marseille-Toren nach dem Wechsel zum 7:2 war die Partie praktisch vorentschieden. Immerhin fand der Gastgeber jetzt wieder den Weg ins Tor und konnte noch vier Treffer im dritten Viertel erzielen. Allerdings gingen auch sechs Bälle ins eigene Netz (6:11). Im letzten Abschnitt schlug keiner der Kontrahenten mehr hohe Wellen. „Ein gutes Viertel reicht halt nicht“, bilanzierte Seehafer. Am Mittwoch (19 Uhr) muss Waspo im Liga-Derby gegen Kooperationspartner White Sharks ran.

Waspo-Tore: Corusic 3, Real 2, Schütze 1, Winkelhorst

Von Simon Lange