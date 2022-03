Victoria-Coach Himmer nimmt Familie aus Ukraine auf: „Der ganze Verein packt mit an“

Hannover

Als Jens Himmer am großen Bahnhof der polnischen Stadt Rzepin eingetroffen ist, musste er immer wieder schlucken. Und der frühere Rugby-Nationalstürmer ist gewiss kein Kind von Traurigkeit. Alles war voller Flüchtlinge aus der Ukraine – und er war doch nur mit dreien verabredet, um sie nach Hannover zu bringen. „Ich wollte am liebsten alle mitnehmen. Da war eine Mutter mit einem Säugling, ohne Gepäck, die hat nicht aufgehört zu weinen, es war entsetzlich. Aber man sagte mir, um den kümmert man sich“, so Himmer, Trainer des Zweitligisten TSV Victoria Linden. Viele aus dem Verein kümmern sich um die Flüchtlinge, am Samstag um 15 Uhr soll es anlässlich eines Testspiels gegen den Hamburger RC eine Spendenaktion geben.

Ein ukrainischer Bekannter hatte Himmer gefragt, ob er Flüchtlingen helfen könne. Der 54-Jährige lieh sich also ein größeres Auto und fuhr los, da waren die Zahnärztin Maryna und ihre Töchter Daryna (17 Jahre) und Varvara (10) schon fast eine Woche unterwegs. Sie kommen aus der Stadt Irpin. „Es ist die schönste in der Ukraine, jetzt ist sie zerstört“, sagt Maryna. Es fällt der 45-Jährigen schwer, darüber zu sprechen. Nur etwas Kleidung für die Kinder hat sie eilends mitgenommen. Ihre eigene Praxis ist kaputt, sonst hat sie alles zurückgelassen. Auch ihre Eltern und die Schwester sind noch im Kriegsgebiet, sie leben in der Nähe von Kiew. Marynas Schwester will nicht gehen, will ihren Mann nicht verlassen. „Es ist unfassbar schlimm“, sagt Himmer.

Bei ihm in Velber ist die kleine Familie zunächst untergekommen. Als die Gastherme ansprang, erschraken die drei sehr. „Für sie hörte sich das wie Bomben an, wie Beschuss“, sagt Himmer. Als Maryna einmal mit ihren Lieben in der Heimat telefoniert, steht der Rugby-Hüne daneben. „Ich hörte im Hintergrund Detonationen. Das habe ich noch nie erlebt“, sagt Himmer, „dabei war ich nicht einmal selbst am Apparat.“

Inzwischen sind die drei Ukrainerinnen behelfsweise in Linden untergekommen. In einer Wohnung, die Victoria gemietet hat – normalerweise für externe Spieler. Dort hilft Victorias Stürmer Alexander Haucke, er erledigt Behördengänge. Christina Frank ist eine Lindenerin aus der Nähe, sie spricht Russisch. „Der ganze Verein packt mit an, alle wollen etwas tun“, so Himmer. Maryna ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Das habe sie nicht erwartet, sagt sie und bedankt sich oft.

Victoria bittet Zuschauer bei Heimspiel um Spenden

Am liebsten aber würde Maryna sofort wieder arbeiten. Sich eine Existenz aufbauen. Denn so bald, steht zu befürchten, wird sie nicht in die Ukraine zurückkehren. Eine Wohnung sucht sie, auch dabei unterstützt Victoria. Und am Samstag wird sie sich erstmals ein Rugbyspiel anschauen. Victoria hat zu Spenden für die Ukraine aufgerufen, hofft in der Partie gegen Erstligist HRC auf viele Zuschauer. „Wir brauchen für Maryna solche Dinge wie eine Kaffeemaschine oder eine Mikrowelle“, sagt Himmer.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Lindener zurück in die 1. Bundesliga wollen, hat der Coach von Victoria nicht vergessen. Der Rekordmeister spielt bisher eine gute Saison, erst im April geht es für die „Zebras“ aber weiter. Aber momentan hat er keinen Kopf für andere Dinge. Der ukrainische Bekannte hat sich erneut gemeldet. „Eine schwangere Frau mit Kleinkind wäre in Krakau abzuholen. Wir sind dabei, das zu organisieren. Ehrlich, ich würde auch in die Ukraine fahren. Man muss die Menschen doch retten“, sagt Himmer.

Wer helfen will, kann Jens Himmer per E-Mail direkt kontaktieren: jhimmer@gmx.de. Spenden werden auch am Samstag bei Victoria entgegengenommen.

Von Stefan Dinse