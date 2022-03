Verband sagt Europapokal-Turnier bei Hannover United ab

Hannover

Intern wussten sie schon ein bisschen länger Bescheid, jetzt ist es auch offiziell: Das für kommendes Wochenende geplante Europapokalturnier im Rollstuhl-Basketball bei Hannover United findet nicht statt. Die International Wheelchair Basketball Federation Europe (IWBF) sagte die EuroLeague-2-Vorrunde aufgrund der unklaren Pandemielage ab – genauso wie alle anderen Vorrunden sowie Viertelfinals für die Champions League und Euro-League. In Hannover wären die RBB FlinkStones Graz (Österreich), Gazisehir Gaziantep Sport Club (Türkei), Hyeres Handi Basket und Handi Sud Basket Marseille (beide Frankreich) zu Gast gewesen.

Alternativturnier Ende April?

Der Verband hofft, dass gegen Ende April „die Situation es uns erlaubt, ein kleineres Turnier zu organisieren“, hieß es in einer Mitteilung. Die IWBF denkt darüber nach, ein verkürztes Alternativturnier auszutragen, für das Hannover infrage kommen könnte.

Trainer zufrieden nach Erreichen der Play-offs

Das Team von Trainer Martin Kluck kann sich nun in Ruhe auf das letzte Bundesliga-Vorrundenspiel am 19. März gegen Tabellenführer RSB Thuringia Bulls vorbereiten. United kann ohne Druck aufspielen, weil nach dem Sieg am Wochenende in Hamburg die Play-offs gesichert sind, an denen nur die ersten vier Teams mitmachen können. Es ist sogar noch Platz drei drin, auf dem United mit 16 Punkten aktuell steht. Wiesbaden (Platz vier, zwei Spiele weniger) kann aber noch überholen. „Wir können stolz darauf sein, dass wir zur oberen Hälfte der Liga gehören“, sagt Kluck. „Wir haben all die Herausforderungen, Tiefs und Rhythmusstörungen überwunden.“

Von Simon Lange