Tina Deeken ist die Gold-Frau im Silbersee

Hannover

Der graue Himmel hängt tief über dem Silbersee in Langenhagen. Treibholz füllt die Ufer, weggeworfenes Plastik wippt in Strandnähe auf dem Wasser. Einladend ist anders. Im Sommer ist das Gewässer ein beliebter Ausflugsort – jetzt darin zu schwimmen, ist das Letzte, woran man bei dem trostlosen Anblick denkt. Definitiv nichts für Warmduscher. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Wie Tina Deeken. Mit ihren Gehhilfen humpelt sie über den gelben Ponton am Hauptufer und wirft ein Kabel ins Wasser. Der Temperaturfühler übermittelt 6,3 Grad an das kleine Gerät in Deekens Hand. Das ist fast schon kuschelig warm. Für offizielles Eisschwimmen (unter fünf Grad) ist die Temperatur jedenfalls zu hoch. Kein Grund für die 45-jährige Hannoveranerin, nicht ins Wasser zu steigen. Sie geht immer baden.

Deeken pellt sich ihre Winterklamotten vom drahtig-durchtrainierten Leib. Sie trägt nur einen Badeanzug und Kappe. Neopren ist bei Wettbewerben verboten, also trägt sie auch beim Training keinen. Deeken legt die Gehstöcke und Prothesen beiseite und schwingt sich ohne zu zögern ins Wasser. Blässhuhn, Ente und Schwan recken staunend ihre Hälse. Elegant gleitet Deeken durch den spiegelglatten See. Nur das sanfte Klatschen ihrer Kraulzüge ist zu hören.

Schwimmen ist ihre größte Leidenschaft

Sie weiß, was sie tut. Schwimmen ist ihre größte Leidenschaft. Am liebsten im Freiwasser. Egal bei welchen Temperaturen. Im Februar gewann sie bei den Weltmeisterschaften im Eisschwimmen im polnischen Glogow siebenmal Gold in der Behinderten-Kategorie. Über 500, 250, 100 und 50 Meter Freistil, über 100 und 50 Meter Brust sowie über 50 Meter Rücken. Dazu kam eine weitere Goldmedaille in der Altersklassenwertung aller Starter über 250 Meter. Dass Para-Sportler bei der WM der Nicht-Behinderten starten durften, hat Deeken erst wenige Monate zuvor erfahren. Fit gehalten hat sie sich mit Ausnahmezugang im eigentlich geschlossenen Annabad. Alternativ trainierte sie im Silbersee. Natürlich nie allein. Ein zweiter Schwimmer ist immer dabei.

Zeigt ihre Medaillen: Die Eisschwimmerin Tina Deeken. Quelle: Florian Petrow

Die Kälte ist nicht ungefährlich. Doch Deeken, die schon seit der Kindheit schwimmt, ist abgehärtet. Wegen eines angeborenen Hüftschadens ist ihr linkes Bein weitgehend gelähmt. Bei einer OP in der Pubertät gab es Komplikationen, die einen Nervenschaden zur Folge hatten. Das Bein wurde schwächer, dazu kamen Bandscheibenvorfälle. Auch das rechte Bein wird immer instabiler. Meniskus und Kreuzbänder sind dahin. Links und rechts stützen Orthesen Deekens Beine. Obendrein leidet sie unter einer Blutgerinnungsstörung. Weitere Operationen wären eine riesige Gefahr. Deeken betreibt Sport (unter anderem auch Triathlon), um den Muskelabbauprozess zu verlangsamen – und für gute Laune.

Die Kälte als zusätzliche Herausforderung

Natürlich kostet die Kälte Überwindung. „Es ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber wenn ich im Wasser bin und schwimme, vergesse ich alles um mich herum. Ich muss an nichts anderes mehr denken“, sagt Deeken. „Es ist erholsam.“ Da lässt sich beim Blick aufs Thermometer sicher drüber streiten. Deeken lacht: „Klar, man muss es mögen.“

Deeken weiß die Unabhängigkeit des Freiwasserschwimmens zu schätzen. Keine Öffnungszeiten, keine Saisons, keine Eintrittsgelder. Und sie genießt den Adrenalinkick und die Schwerelosigkeit ihrer kaputten Beine. So kann die Förderschullehrerin ihre Behinderung für eine gewisse Zeit ausblenden.

Bei der WM dabei sein zu dürfen, „war das Größte“, allerdings kam sie auch an ihre Grenzen. Auf den 500 Metern froren ihre Finger fast ein, die Muskelkraft war dahin, „das Gehirn wird auch kalt, dümpelt so vor sich hin“. Deeken hat alles schadlos überstanden. Auch den kleinen Abstecher gestern in den Silbersee. Als sie fertig ist und sich leicht fröstelnd wieder anzieht, stellt sie mit einem Augenzwinkern klar: „Ich schwimme auch gern im Sommer bei Sonne.“