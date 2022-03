TSV Neustadt Shooters haben nach Doppelschlag wieder alles selbst in der Hand

Oldenburg

Der Jubel bei den TSV Neustadt temps Shooters ist riesig gewesen. Und sie hatten auch allen Grund dafür, denn am drittletzten Spieltag der 1. Regionalliga lief für die Neustädter fast alles nach Plan. Der 106:97 (50:42)-Triumph im Nachholspiel am Freitagabend bei den Junior Baskets TSG Westerstede sowie nicht einmal 24 Stunden später der 119:98 (63:50)-Heimsieg über den MTV/BG Wolfenbüttel bedeuteten die erhofften zwei Siege, vier Punkte und die Festigung des wichtigen Platz vier.

Nur eines ihrer Ziele erreichten die Shooters nicht – allerdings denkbar knapp. Gegen die Junior Baskets hätten sie mit elf Punkten Differenz gewinnen müssen, um nach dem 69:79 im Hinspiel auch das direkte Duell gegen den ärgsten Rivalen im Kampf um Platz vier und damit den letzten Play-off-Platz für sich zu entscheiden.

Junior Baskets verlieren auch gegen VfL Stade

Dadurch hätte das Oldenburger Team durch Siege in ihren beiden Nachholspielen die Shooters noch aus eigener Kraft überholen können. Doch weil es für die Junior Baskets in ihrem zweiten Heimspiel an diesem Wochenende beim 79:92 gegen den Tabellenzweiten VfL Stade eine weitere Niederlage gab, haben es die Shooters nun wieder selbst in der Hand, Platz vier und damit die Play-offs zu erreichen.

In der Oldenburger Halle am Haarenufer, wo die Junior Baskets Westerstede als Ausbildungsteam von Erstligist EWE Baskets Oldenburg antreten, durchlebte die Mannschaft von Trainer Lars Buss mehrfach ein Wechselbad der Gefühle, bevor ihr Sieg feststand. Nach ihrem 11:4-Start übernahmen die Gegner die Regie. Auf 11:15 fielen die Shooters zurück. Nach einer Miniserie mit sechs Punkten am Stück erzielte Alan Bause per Dreier den 33:33-Ausgleich. In den fünf Minuten bis zur Pause zogen die Shooters sogar auf 50:42 davon. „Wenn wir jetzt so weiterkämpfen, schlagen wir die auch“, sagte Co-Trainer Tim Benkelberg zu seinen Jungs beim Gang in die Kabine.

Nach der Halbzeitpause spielen die Shooters ganz groß auf

Die Neustädter nahmen sich diese Worte zu Herzen. Gleich nach dem Wiederbeginn spielten sie groß auf und waren nicht zu stoppen. Würfe, Freiwürfe, starke Verteidigung – auf einmal funktionierte alles. Der 67:51-Zwischenstand markierte die höchste Gästeführung im Spiel. Die Gegner waren kaum mehr als Statisten, wirkten wie eine Schulmannschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Shooters auch das direkte Duell locker gewonnen.

Die nächste Schwächephase des TSV kam aber schneller als gedacht. Im Gefühl der sicheren Führung schlichen sich Fehler im Spiel der Shooters ein. Hier ein Abspielfehler, dort ein vergebener Wurf. Die Patzer summierten sich, die Nervosität stieg. Am Ende drohte sogar alles zu scheitern. Denn als noch vier Minuten zu spielen waren, lagen die Shooters plötzlich mit 82:84 zurück.

Kapitän Dyon Doekhi übernimmt Verantwortung

„Das ist echt blöd gelaufen. Wir haben die Oldenburger selber wieder stark gemacht“, sagte Aufbauspieler Till-Rouven Radtke. „Aber unser Coach hat es in einer Auszeit geschafft, uns aufzuwecken“, sagte Radtke. Mit zwei Läufen und Einzelaktionen über das ganze Feld sowie mit dem geschickten Provozieren von Freiwürfen sorgte Kapitän Dyon Doekhi für sieben Punkte zum 89:86. „Das zeichnet eben einen Führungsspieler aus“, sagte Trainer Buss.

Dadurch war das ganze Shooters-Team wachgerüttelt. Nun klappte wieder alles. Und die Gegner drehten durch. Wutausbrüche, Fehler, technische Fouls und damit immer mehr Freiwürfe für die Gäste waren die Folge. Die Neustädter nutzten das, zogen wieder auf 104:88 davon und hatten auch den direkten Vergleich wieder im Sack. Doch die Gastgeber kämpften weiter. Zwei Dreier des TSG-Topmanns Luca Michels in der letzten Minute zum 106:97-Endstand sorgten für den einzigen Wermutstropfen im Spiel. Nur ein Dreier weniger, und die Shooters hätten auch den direkten Vergleich gewonnen.

TSV Neustadt: Doekhi (27 Punkte), McLean (24), Lodders (13), Radtke (12), Zents (9), Obiango (8), Galiano (6), Bause (4), Teichert (3), Bonfils, Becker

Zents und Galiano spielen gegen Wolfenbüttel groß auf

Wechselvoll war auch das zweite Spiel am Samstagabend gegen Wolfenbüttel. Den 0:7-Start schob Coach Buss noch auf den Vortag und die nächtliche Rückkehr nach Neustadt. Beim 63:50-Pausenstand schien jedoch alles wieder in der erhofften Bahn zu laufen. Diesmal vermasselten die Shooters aber den Wiederbeginn nach der Pause. „Den haben wir komplett verschlafen. Da stand es plötzlich 63:63“, sagte Buss.

Weil aber neben Kapitän Doekhi auch Barts Zents und Fabio Galiano ein Topspiel ablieferten, gewannen die Shooters wieder die Oberhand. „Fünf Minuten vor dem Ende habe ich die Spieler dennoch eindringlich ermahnt, jetzt nicht aufzuhören, damit nicht wieder so etwas wie in Oldenburg passiert. Ich wollte die 120 Punkte“, sagte Buss. Klappte nicht ganz, den klaren Sieg gab es für sein Team dennoch.

TSV Neustadt: Doekhi (32), Zents (20), Lodders, Galiano (je 17), McLean (15), Obiango (8), Radtke (6), Bause, Teichert (je 2), Bonfils, Becker

Von Matthias Abromeit