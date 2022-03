Hannover

Während zahlreiche Liga-Konkurrenten gerade von Corona-Wellen ausgebremst werden, kommen die Basketball-Frauen des TK Hannover wieder in die Gänge. Die Zwangspause im Januar hatte das Team von Trainerin Sidney Parsons aus der Bahn geworfen. Die miese Bilanz: vier Pleiten aus fünf Spielen. Zuletzt gab es aber zwei Siege am Stück gegen Herne und Heidelberg. „Jetzt sind eben andere Teams betroffen. Aber wir haben unseren Rhythmus wiedergefunden. Training und Spiele machen wieder Spaß“, ist Parsons erleichtert über den positiven Trend. Am Donnerstag(18 Uhr) will der TKH bei den Royals Saarlouis weiter punkten.

Wie „das erste Mal“ gegen runderneuertes Saarlouis

Die Partie war im Januar verschoben worden, ursprünglich auf Mittwoch, kürzlich nochmals um einen Tag auf Donnerstag. Das Hinspiel hatte der TKH in Hannover zum Saisonstart mit 73:68 gewonnen. „Aber der Gegner ist jetzt komplett anders“, sagt Parsons. Wechsel auf der Trainerposition, zahlreiche Nachverpflichtungen im Kader – „die sind jetzt deutlich gefährlicher“, warnt Parsons und will vom Hinspielerfolg nichts mehr wissen. „Es ist fast so, als ob wir das erste Mal auf sie treffen.“ Mit der neuen Trainerin Isabel Fernandez kam der Erfolg zurück. Und Leah Scott ist eine der besten Punktelieferantinnen der Liga. Auch wenn Saarlouis zuletzt dreimal in Folge knapp verlor, „dürfen wir sie nicht unterschätzen“, sagt Parsons, die weiter auf Karolin Tzokov und Emm Stach verzichten muss.

Kampf um gute Play-off-Platzierung

Der Gastgeber kämpft als Neunter noch um einen Platz unter den ersten acht, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Die Luchse sind nach den beiden Siegen sicher dabei, erstrebenswert ist aber, noch auf Rang drei oder vier vorzurücken. Dann hätte der TKH erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte Heimrecht in der ersten Play-off-Runde. Sonntag kommt noch Wasserburg, zum Abschluss steht das Nachholspiel gegen Keltern an.