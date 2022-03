Schwarmstedt

Ein verklinkerter Neubau im noch sehr schlammigen Neubaubaugebiet von Schwarmstedt – so weit nichts Ungewöhnliches. Doch hier wohnt eine Familie mit einem gewissen Bekanntheitsfaktor in Hannover: Scorpions-Eishockeyspieler Robin Thomson (32), seine Frau, Hochzeitssängerin Dana (29), die zweijährige Allie, Baby Tony und die Französische Bulldogge Angus.

Die fünf sitzen auf der Couch, Dana singt ein Lied von Alicia Keys. „Ich kann davon nicht genug bekommen“, schwärmt Thomson, der sich vor zehn Jahren in Dana verliebte, als er sie zum ersten Mal singen hörte. Die Eishockey-Nationalmannschaft spielte am 30. April 2012 in Hannover gegen Dä­ne­mark, Dana sang die Na­tio­nal­hym­ne: „Als ich sie da sah und hörte, wusste ich, dass ich sie mal heiraten will.“ Seine Frau lacht: „Alle sagen, wir sind kitschig. Aber es funktioniert ja.“ Und wie.

Robin Thomson * 23. Juli 1989 in Hannover. Robins Vater Greg Thomson ist Kanadier, als Eishockeyspieler kommt er nach Deutschland und lernt seine spätere Frau kennen. In seiner neuen Heimat wird er Nationalspieler, später wird er Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft. Bis 2021 ister Co-Trainer der Kölner Haie. Sein Talent vererbt er an Sohn Robin, der abder Jugend bei den Hannover Indians spielt, hier wird er später Profi. Nach seinem Abitur geht er für ein Jahr nach Kanada, um dort Eishockey zu spielen. Als er zurückkehrt, spielt er zwei Jahre bei den Scorpions. Danach geht er für zwei Jahre nach Zwickau und Heilbronn, 2015 kommt er endgültig zurück die Heimat. Seitdem spielt er für die Scorpions auf der Position des Verteidigers.

2018 heiratete das Paar, 2019 kam das erste Kind, im Herbst 2021 Kind Nummer zwei und das eigene Haus. „Davor haben wir zwei Jahre bei Robins Eltern am Kronsberg gewohnt, das war eine Herausforderung“, gibt die 29-Jährige zu und lacht, „wir wollten ein Haus kaufen, ha­ben unsere Mietwohnung ge­kün­digt und wollten übergangsweise bei meinen Schwiegereltern wohnen. Das mit dem Haus klappte dann aber doch nicht, und es wurden zwei Jahre daraus.“

Vater und Sohn: Robin (rechts) mit Greg Thomson 2008. Quelle: Florian Petrow

Heute sind die beiden dankbar, dass es mit dem Haus nichts wurde: „So ha­ben wir ein Baugrundstück gefunden und haben jetzt ein Zuhause, das genau auf uns zugeschnitten ist.“ Im Oktober zogen sie ein. „Von der Stadt auf das Land war schon eine Umstellung“, sagt Dana Thomson, die in Schwarmstedt aufgewachsen ist. „Wir lieben Hannover – aber wir wollten, dass un­se­re Kinder auf dem Land aufwachsen.“

Auf 182 Quadratmetern ha­ben sie es sich schön ge­macht. „Wobei ich hier der Gemütlichkeitsminister bin“, sagt der Sportler. Dana hingegen sei die Sauberkeitsministerin: „Ich bin schon fast zu pingelig.“ Das Herzstück des Hauses: die offene schwarze Wohnküche mit amerikanischer Kochinsel und Marmor-Arbeitsplatte. „Mit dieser großen Küche habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt die Köchin im Haus.

Dana Thomsons Traumküche: Mit der großen Kochinsel hat sie sich einen Wunsch erfüllt. Quelle: Florian Petrow

Dass hier ein Eishockey-Profi wohnt, würde niemand erahnen. Keine Bilder oder Eishockey-Schläger an der Wand. „Kommt noch! Gleich neben den Fernseher kommt eine Fotowand mit den schönsten Bildern aus meiner Karriere“, verspricht er und lockt in sein Arbeitszimmer, wo er drei Pucks von seinen ersten Profi-Toren aufbewahrt hat. „Mein erstes Tor in der Oberliga war 2007“, sagt er und zeigt auf die Hartgummischeibe, „und dieser Puck steht für mein erstes Tor in Kanada, dieser für mein erstes DEL-Tor.“

Thomson zeigt als Erinnerungsstücke die Pucks seiner ersten Tore. Quelle: Florian Petrow

Und wenn Thomson nicht Eishockey spielt für den Oberligisten aus Hannover, arbeitet er hier im Home­of­fice als Versicherungsmakler: „Ich habe BWL studiert und mich damit selbstständig gemacht, das funktioniert nebenbei ganz gut – vor allem, weil ich nur einen Raum von meiner Frau und Kindern entfernt bin.“ Dana und Robin Thomson sind ein gutes Team, sagen sie selber.

Eishockey-Spieler und Versicherungsmakler: Wenn Thomson nicht auf dem Eis ist, arbeitet er als Selbstständiger im Homeoffice. Quelle: Florian Petrow

Bevor die Kinder da wa­ren, begleitete Dana Thomson den Kufencrack zu jedem Spiel. Der 32-Jährige hingegen begleitet seine Frau auf jede Hochzeit, wo sie als Sängerin auftritt. Unter anderem sang sie auf der Trauung von Fußballerin Filiz Koc und Ex-Mister-Germany Almondy Rose. „Sie hat sogar mal auf Samy Deluxes Album gesungen“, sagt er stolz, während sie rot anläuft.

Ohne Zweifel, Robin Thomson ist Dana Thomsons größter Fan – und sie seiner. Sportlich geht es für ihn am Freitag (20 Uhr) mit den Scorpions weiter. Thomson und sein Team starten in Mellendorf in die Play-offs, Gegner in der ersten Runde ist der SC Riessersee. In der Ruhe von Schwarmstedt kann sich der Verteidiger bestens darauf vorbereiten.

Von Josina Kelz