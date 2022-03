Laatzen

Es herrscht eine schwierige Ausgangslage für die SpVg Laatzen. Zwar hatte die Mannschaft in der 2. Liga Ost zuletzt eine Woche spielfrei, trotzdem ist die Personalsituation für Trainer Carsten Stegen angespannt. Nun stehen am Wochenende im Aqualaatzium gleich zwei Heimspiele auf dem Spielplan. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Laatzener den SV Halle/Saale, am Sonntagmorgen (11 Uhr) kommt der SC Chemnitz.

Kader ist breit, aber nicht wirklich fit

Vor dem Doppelschlag ist es vor allem Corona, das Stegen Kopfzerbrechen bereitet. Sieben Fälle gab es zuletzt in der Mannschaft der SpVg. Zwar sind die Spieler inzwischen wieder gesund, jedoch noch nicht wieder in körperlicher Topform. „Ideal ist natürlich anders“, sagt der Coach. „Unser Kader für das Wochenende ist zwar breit, aber leider nicht wirklich fit.“ Zwischen den Partien liegt nur wenig Zeit zur Regeneration, eine hohe Belastung für die Akteure ist programmiert. Deshalb muss Stegen die Kräfte seiner Akteure gut einteilen: „Wir müssen sehr vorsichtig sein. Einige werden auch nur eines der beiden Spiele mitspielen.“ Im Vordergrund steht dabei für den Trainer die Gesundheit seiner Spieler. Deswegen will der Übungsleiter in den Partien mehr wechseln als sonst üblich. „Wir werden viel rotieren. Auch einige, die sonst fast durchspielen, werden Pausen bekommen“, sagt er.

Keine angenehme Erinnerung an das Hinspiel in Halle

Trotz der schlechten Vorzeichen hofft Stegen auf zwei Heimsiege. Das Spiel gegen den SV Halle, der erst einen Sieg auf dem Konto hat, bietet die Chance auf einen optimalen Start in das Wochenende. Ein Selbstläufer ist jedoch nicht zu erwarten, das zeigt auch ein Blick auf das Hinspiel. Damals trennten sich die beiden Teams in Halle 12:12. Eine Begegnung, an die sich Stegen nur ungern erinnert. „Das war nicht eine unserer Sternstunden. Wir haben uns da schlecht verkauft, das wollen wir nicht wiederholen.“ Er erwartet eine klare Steigerung seiner Mannschaft.

Gegen den zweiten Gegner, dem Team aus Chemnitz, hat die SpVg in dieser Saison noch nicht gespielt, in der durch die Pandemie beeinträchtigten Spielzeit kommen die Sachsen bislang erst auf sechs Begegnungen. Doch die Mannschaft ist für Stegen trotzdem keine Unbekannte: „Die kennen wir ganz gut von Turnieren in Chemnitz.“ Ein Heimvorteil könnte das etwas kleinere Becken in Laatzen sein. „Das ist eine Truppe, die sich viel bewegt. Ich bin gespannt, wie sie in unserem kleinen Becken zurechtkommen“, sagt der Coach. So gehen die Laatzen optimistisch ins Wochenende, denn für Stegen ist klar: „Zu Hause wollen wir immer gewinnen.“

Von Jonas Lübbersmeyer