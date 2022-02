Plauen

Kann die TSV Burgdorf II den Weg in die Abstiegsrunde der 3. Liga doch vermeiden? Die Jungrecken setzten ihren jüngsten Aufwärtstrend am Mittwoch mit dem 36:26 (20:12)-Sieg im Nachholspiel beim SV Plauen-Oberlosa fort und verkürzten den Rückstand zum Tabellensechsten SC DHfK Leipzig II auf einen Zähler.

Mit einem parierten Siebenmeter setzte Torhüter Tim Buschhorn zwei Sekunden vor dem Abpfiff den Schlusspunkt unter ein grandioses Spiel. „Die Jungs haben sich zerrissen. Wir haben Plauen unser Spiel aufgedrückt und leidenschaftlich verteidigt“, sagte Interimstrainer Vincent Marohn, der für Heidmar Felixson auf der Bank saß. Im Abschlusstraining am Dienstag hatten der Isländer und sein Co-Trainer Sven Hylmar die Mannschaft eingestimmt – und diese lieferte.

Bereits nach elf Minuten traf Justus Fischer zum 8:3. „Das war aber eine trügerische Sicherheit“, sagte Marohn, zumal die Gastgeber anschließend besser ins Spiel kamen und auf 9:12 verkürzten (19. Minute). Dann packten die Jungrecken wieder eine Schippe drauf und zogen innerhalb von 180 Sekunden auf 16:9 davon (23.).

Mulmiges Gefühl bei Marohn zur Pause

Trotz des Vorsprungs hatte Marohn in der Pause das Gefühl, „dass von Plauen noch was kommt“. Doch die TSV-Reserve zerstreute mit dem 23:13 durch Renars Uscins (36.) letzte Zweifel. Wie schon zuletzt in Bernburg war unübersehbar: Mit dem Jugendnationalspieler hat das Burgdorfer Angriffsspiel enorm an Qualität gewonnen.

Doch das ist nicht die einzige Erklärung für die jüngste Trendwende: „Die Jungs haben die Situation jetzt angenommen und kämpfen als Team zusammen”, betont Marohn. Bester Beleg: Der angeschlagene Petar Juric biss auf die Zähne und konnte 20 Minuten spielen, in denen er die Abwehr spürbar stabilisierte. Dazu gaben Felix Wernlein und Buschhorn den nötigen Rückhalt im Tor und entschärften jeweils zwei Siebenmeter. Bereits am Samstag um 17.15 Uhr erwarten die Burgdorfer den TuS Vinnhorst.

Von Uwe Serreck