Barsinghausen

Die Abschiedstour aus der Oberliga beginnt für die Männer des HV Barsinghausen am Samstag (20 Uhr) bei der TSV Burgdorf III. Rechnerisch ist der Klassenerhalt zwar noch möglich, nach der 26:27-Niederlage in der vergangenen Woche gegen die SG Börde Handball dürfte indes klar sein, dass es nicht mehr reichen wird.

Zeit für den Vorstand des HVB, die ersten personellen Veränderungen bekannt zu geben. Acht Spieler werden in der nächsten Saison nicht mehr das Barsinghäuser Trikot tragen. Maik Bokeloh (33 Jahre), Thorsten Lippert (33), Johannes Narten (34), Dennis Moritz (32), Marc Schulze Schwering (33), Johannes Sonneborn (32) und Torhüter Timo Wegner (34) beenden ihre Laufbahn, während der zweite Keeper André Hübner zum Verbandsligisten TSG Emmerthal wechselt. „Wir hätten nicht gedacht, dass der Umbruch so radikal ausfallen würde, aber der Abstieg gibt uns Gelegenheit, die Situation vernünftig zu moderieren“, sagt der Sportliche Leiter Daniel Kirsten. Trainer Sebastian Reichardt hätte Hübner, gegen Börde mit 15 Paraden einer der Besten, gern gehalten. „Er hat sich toll weiterentwickelt“, betont Kirsten. Der frühere Hamelner wollte allerdings gerne wieder in der Nähe seines Wohnorts spielen.

Zahn der Zeit hinterlässt Spuren

Bei der „Ü30-Fraktion“ zeichneten sich die Abschiede mehr und mehr ab. Zuletzt war nicht zu übersehen: Der Zahn der Zeit hat bei allen seine Spuren hinterlassen. Wegner und Marc Schulze Schwering wollten eigentlich schon im Sommer ihre Schuhe an den Nagel hängen. „Ich bin froh, dass beide noch ein Jahr drangehängt haben“, sagt Kirsten. Vor allem für Marc Schulze Schwering hat er großen Respekt, da er „trotz einiger Probleme immer noch seine Knochen hinhält“. Der Linksaußen gehörte 2008 nach dem Abstieg aus der Regionalliga ebenso wie Sonneborn und Narten zu den Nachwuchsspielern, die nach der A-Jugend in ihrem ersten Jahr bei den Männern ins kalte Wasser geworfen wurden.

Sonneborn (bei der HSG Schaumburg Nord) und Narten (beim Lehrter SV) legten kurze Stippvisiten in der Nachbarschaft ein, doch alle drei sind Urgesteine des Barsinghäuser Handballs. Mit ihrem Abschied geht an der Bergamtstraße eine Ära zu Ende. Bei aller Notwendigkeit der sportlichen Veränderung schwingt bei Kirsten daher auch Wehmut mit, wenn er sagt: „Ich kann mir Handball beim HVB ohne die Jungs nicht vorstellen.“ Noch sind aber alle Spieler da und werden in den verbleibenden Partien alles für einen vernünftigen Abschied tun.

Drei Eigengewächse fest eingeplant

Mit dem längst notwendigen Umbruch wird der Weg frei für neue Gesichter. „Wir werden eine gute Mischung aus jungen Talenten und Spielern aus dem Umfeld haben“, verspricht Kirsten. Fünf Neue sollen kommen. „Die Namen geben wir erst in Abstimmung mit den abgebenden Vereinen bekannt“, kündigt der Sportliche Leiter an. Klar ist schon jetzt: Die Eigengewächse Lukas Lausecker, Mika Spannuth und Finn Schulze Schwering sollen in der neuen Mannschaft tragende Rollen spielen und werden in den kommenden Wochen vermehrt ihre Spielanteile bekommen.

Erst einmal geht es aber darum, die aktuelle Saison seriös zu beenden. Die erste Gelegenheit bietet sich in Burgdorf. Das Hinspiel (24:25) war eines der vielen Spiele in dieser Saison, in denen der HVB Punkte liegen ließ. Mit dem jüngsten Auftritt gegen die SF Söhre war der Trainer grundsätzlich zufrieden. Vielleicht kann sich die Mannschaft endlich mal wieder mit einem Erfolgserlebnis belohnen.

Von Uwe Serreck