Nur ein Sieg aus vier Spielen – die Basketballerinnen des TK Hannover stecken in ihrer ersten Punktekrise der Saison. Bis zur wochenlangen Corona-Zwangspause im Januar spielten die Luchse überragend, doch die Unterbrechung brachte sie völlig aus dem Rhythmus.

Am Sonntag kassierte das Team von Trainerin Sidney Parsons eine bittere 73:75-Niederlage in letzter Sekunde in Marburg. Das kommende Programm bleibt schwer. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es mit dem Nachholspiel gegen Osnabrück weiter. Sonntag kommt Herne in die Halle an der Birkenstraße. Mittwoch darauf ist Meister Keltern zu Gast. „Wir können alle drei Spiele verlieren“, warnt Parsons.

Ihr Team ist bereits von Platz zwei auf Rang fünf abgerutscht. Die Tabelle ist extrem eng. Die Teilnahme an den Play-offs ist zwar nicht in Gefahr. Saarlouis auf Platz acht hat nur 18 Zähler, Hannover 26. Aber bei weiteren Pleiten könnte der TKH auf Platz sieben abrutschen. Da steht im Moment noch Osnabrück (24 Punkte), das schon das Hinspiel in Hannover mit 72:66 gewann.

„Bisher hatten wir keinen Druck“, sagt Parsons. „Aber ab sofort müssen wir eigentlich jedes Spiel gewinnen.“ Doch die Trainerin weiß: Das wird schwer. Die zahlreichen Corona-Fälle, die vielen Verletzen – „das haben wir zwar alles überstanden, aber wir sind nicht mehr die Mannschaft, die wir mal waren“, schlägt Parsons Alarm. „Wir sind müde und frustriert.“

Das Potenzial ihre Mannschaft ist unbestreitbar groß. In Topform spielt der TKH um den Titel. Aktuell geht es jedoch nur darum, „die Kurve zu kriegen“, sagt Parsons. „Wir müssen einen Umweg finden.“ Am besten schon heute in Osnabrück.

Von Simon Lange