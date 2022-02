Luna Thiel will bei der Hallen-DM in Leipzig um die Medaillen laufen

Hannover

Die Höhe interessiert Imke Onnen nicht so sehr. Der Titel schon. Sonntag will die Hochspringerin von Hannover 96 am zweiten Tag der deutschen Hallen-Meisterschaft in Leipzig ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Mit ihren bisher in diesem Winter erzielten 1,94 Metern ist sie die deutsche Nummer eins.

„Wir fahren auf jeden Fall hin. Nur hat Imke seit den Sprüngen in Weinheim aber Rückenprobleme“, sagt Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen. Ein Restrisiko, doch noch abzusagen, bleibt.

Thiel plagt sich mit Kieferklemme herum

Auch 400-Meter-Sprinterin Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover) hat ihre Probleme. Vor zwei Wochen setzte sie mitten im Rennen in Dortmund eine Kieferklemme außer Gefecht. „Jetzt nach zwei Wochen schaffe ich erst, Löffel und Gabel in den Mund zu bekommen. Aber den Mund bekomme ich noch immer nicht richtig auf“, sagt Thiel. „Essen und besonders Kauen oder Gähnen waren Höchstschwierigkeiten.“ Sprinten ist dagegen kein Problem.

„Trainiert haben wir wie immer vor der Hallenmeisterschaft. In Form bin ich. Aber wie es im Rennen wirklich wird, weiß ich noch nicht“, sagt sie. Hinter Topfavoritin Corinna Schwab (LAC Chemnitz) wird ein Quartett um die weiteren Medaillen kämpfen. „Corinna ist in diesem Winter nicht zu schlagen. Aber zwischen zwei und fünf ist alles möglich“, sagt Thiel und freut sich trotz der Probleme auf die Meisterschaft: „Die Halle in Leipzig ist für mich die schönste in ganz Deutschland.“

Pingpank für Cross-WM nominiert

Von Hannovers Läuferinnen haben gleich vier den Sprung zur DM geschafft. Svenja Pingpank (Hannover Athletics) und Jasmina Stahl (Hannover 96) gehen als die Nummern neun und zehn der Meldeliste mit gewissen Chancen ins 3000-Meter-Rennen. Stahl ist zusätzlich motiviert. Kurz vor der Meisterschaft wurde sie für die Cross-WM der Studenten nominiert und wird am 12. März in Aveiro (Portugal) im Staffel-Cross starten. Im 1500-Meter-Rennen in Leipzig sind Jana Schlüsche und Marie Pröpsting (beide VfL Eintracht) am Start.

Hürden-Trio will auch in Leipzig glänzen

Auch das 96-Hürden-Trio, das vor Wochenfrist bei der deutschen Jugend-Meisterschaft mit den Rängen zwei, vier und fünf für Furore gesorgt hatte, ist wieder dabei. Naomi Krebs, Johanna Paul und Michelle Aulbert starten nun bei den Frauen über 60 Meter Hürden. „Das ist die Belohnung für eine tolle Hallensaison. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass die eine oder andere auch bei den Frauen ins Finale kommt“, sagt Landestrainer Björn Sterzel.

Maximilian Gilde vertritt Hannovers Männer

Als einziger Hannoveraner hat Maximilian Gilde (VfL Eintracht) bei den Männern den Sprung zur DM geschafft. Sein 60-Meter-Hürden-Landestitel in überraschend schnellen 8,51 Sekunden war die Eintrittskarte für die Arena Leipzig.

Von Matthias Abromeit