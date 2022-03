Kräftemessen der Spitzenklasse: Hannover United richtet Euro-Cup-1-Finale aus 

Hannover

Acht europäische Topteams, zwölfmal Rollstuhlbasketball der Ex­tra­klas­se, drei Tage Basketball-Spaß – um am Ende jubelt ein Europapokalsieger in Hannover. Denn Bundesligist Hannover United richtet vom 22. bis 24. April das Euro-Cup-1-Finale aus – und spielt selbst mit.

In der Sporthalle des Gymnasiums Goetheschule im Stadtteil Herrenhausen spielen dann einige der besten Teams Europas. United-Präsident Joachim Rösler freut sich, „dass die IWBF Europe uns die Ausrichtung des wichtigsten Eu­ro­pa­po­kal-Fi­nal­tur­niers nach dem Champions Cup zu­traut“. United wolle den Hannoveranern zeigen: „Schaut her, hier gibt es faszinierenden Spitzensport mit internationalen Top-Mannschaften vor der Haustür.“

United trifft als Team mit dem niedrigsten Ranking auf das spanische Spitzenteam AC Gran Canaria. Die Spanier sind aktuell Tabellenzweiter in der stärksten Liga Europas. „Ein tolles Viertelfinalspiel, auch wenn Gran Canaria vermeintlich die stärkste der acht Mannschaften ist“, findet Rösler, „wir wollen unseren Spielerinnen und Spielern die Chance geben, sich auf in­ter­na­tio­na­ler Bühne zu zeigen. Das haben sie sich aufgrund ihrer Leistung in den vergangenen Jahren verdient.“

Ausrichtung des Turniers als nächster United-Schritt

Neben United und Gran Canaria sind GSD Porto Torres aus Italien, Toulouse IC (Frankreich), die israelischen Teams Ilan Ramat Jan und Beit-Halochem Haifa, Pilatus Dragons RCZS (Schweiz) und die IC Sitting Bulls aus Österreich zu Gast in Hannover. Die Euro-Cup-Endrunde wird im Turniermodus gespielt, die Viertelfinalpartien finden am Freitag statt, die Halbfinals und Über-Kreuz-Spiele am Samstag, Finale und Platzierungsspiele am Sonntag.

„Für unseren Verein ist das eine tolle Entwicklung“, freut sich United-Trainer Martin Kluck. Die Ausrichtung eines europäischen Spitzenturniers sei „der logische nächste Schritt. Für die Mannschaft und die Stadt ist es eine tolle Bereicherung. Ich hoffe, dass wir die Halle vollmachen können.“

Eigentlich war geplant, dass Hannover United Gastgeber für ein unterklassigeres Vorrundenturnier An­fang März ist. Das Turnier fiel aber wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Einen ersten Start als Gastmannschaft im französischen Rouen hatte die IWBF 2020 ebenfalls wegen Corona ge­stri­chen. Nun soll es am Wochenende nach Ostern klappen.

Den genauen Spielplan und Ticketinfos will United zeitnah bekanntgeben.

