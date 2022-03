Im Halbfinale: United trifft auf Lahn-Dill

Hannover

Die Hauptrunde in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga ist abgeschlossen, Hannover United findet sich in der Abschlusstabelle auf dem dritten Platz wieder. Damit ist auch klar, gegen wen es für die Mannschaft von Trainer Martin Kluck im Halbfinale der Play-offs geht: der RSV Lahn-Dill kommt am 2. April (18 Uhr) zum ersten Spiel der Serie nach Hannover.

United ist der erste Gastgeber

Gespielt wird im Modus Best-of-Three. Bedeutet: Die Mannschaft, die zwei Spiele gewinnt, kommt weiter. Die zweite Partie steigt am 13. April (19.30 Uhr) beim RSV in Wetzlar. Sollte ein drittes Spiel zur Entscheidung notwendig sein, wäre Lahn-Dill am 16. April (19.30 Uhr) noch einmal der Gastgeber.

Im zweiten Halbfinale treffen die RSB Thuringia Bulls (Elxleben) auf die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden.

Von Eric Zimmer