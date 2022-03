Glenn Trebing vom TK Hannover turnt sich ins Rampenlicht

Hannover

Es war nicht nur eine sehr starke Leistung von Glenn Trebing. Besser als der Turner des TK Hannover schnitt beim ersten Weltcup des Jahres kein Kollege aus dem DTB-Team ab. In Cottbus erkämpfte sich der Südstädter Platz vier am Barren, nur 0,166 Punkte fehlten in der Lausitz-Arena zu Bronze. „Ich war extrem zufrieden, viele haben nicht geschafft, was sie wollten. Das hat mir in die Karten gespielt“, sagte Trebing. Erst der letzte Starter verdrängte ihn von Rang drei. „Ich wollte unter die besten zwölf kommen, von daher hätte es kaum besser laufen können.“

Trebing war in der vergangenen Woche 22 Jahre alt geworden, er präsentierte sich auch am Pauschenpferd stark. Mit der Note 13,666 schafft er es aber nicht ins Finale, dazu hätten es 0,133 mehr sein müssen. Trebing gilt als starker Mehrkämpfer, das bewies der gebürtige Kasseler erneut. „Es waren die ersten Wettkämpfe seit Dezember, von daher war das echt gut“, so Trebing. Im Pauschenpferdfinale belegte Nils Dunkel einen guten fünften Platz. Der für den Bundesligisten TuS Vinnhorst turnende Thüringer war der einzige deutsche Olympiateilnehmer, der sich so früh in der Saison der Konkurrenz stellte.

Andreas Toba zeigt noch keine Wettkampfübungen

Damit hat das Jahr gut begonnen, nicht zuletzt für den Niedersächsischen Turner-Bund (NTB). Trebing ist einer von insgesamt 18 Athleten des NTB, die es im vergangenen Jahr in den Bundeskader geschafft haben, neben dem Gerät- auch im Trampolinturnen sowie der Rhythmischen Sportgymnastik. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis für die Turner und Trainer am Bundesstützpunkt Hannover“, sagte Katharina Preinfalk, NTB-Abteilungsleiterin Olympischer Spitzensport.

Andreas Toba vom TK Hannover war zuvor beim Testwettkampf der DTB-Athleten in Kienbaum zwar dabei, zeigte aber noch keine Wettkampfübungen. Der 30-jährige Döhrener steigt erst später in diese lange Saison ein. Mit den Europameisterschaften im August in München sowie den Weltmeisterschaften im November in Liverpool stehen die Höhepunkte erst in der zweiten Jahreshälfte an. Läuft es da gut für Toba, kann er sich vorstellen, noch bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris weiterzumachen.

Am Freitag geht es in Kienbaum weiter

Mika Säfken, Kapitän des Mannschaftsmeisters TuS Vinnhorst, war in Kienbaum erstmals nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder im Wettkampf dabei, präsentierte sich aber vorerst nur am Pauschenpferd.

Am Freitag geht es in Kienbaum weiter, als Vorbereitung für den DTB-Pokal vom 18. bis 20. März in Stuttgart. „Ich hoffe, wieder in ein Gerätefinale zu kommen, und freue mich sehr darauf“, sagte Trebing, „aber leicht wird das nicht.“ Der DTB-Pokal ist ein Teamwettkampf, Trebing müsste alle sechs Geräte turnen. Aber er hat ja schon bewiesen, dass er das kann.

Von Stefan Dinse