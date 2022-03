Dritter Versuch: TKH-Frauen treffen zu Hause auf Meister Keltern

Hannover

Freiburg, Marburg, Osnabrück, Herne – jetzt Meister Keltern: Das Programm der Basketball-Frauen des TK Hannover hat es in sich. Die Luchse können praktisch nicht mehr durchatmen, eine englische Woche folgt der nächsten. Da bleibt Coach Sidney Parsons kaum Zeit für gezieltes und detailliertes Training. „Das ist nicht optimal“, sagt Parsons, deren Team aktuell die eigene Müdigkeit als größten Gegner hat.

Am Mittwoch holen die Luchse die bereits zweimal wegen Corona verschobene Partie gegen Keltern nach. Erst konnte der Meister nicht, dann musste der TKH absagen. In diesem Fall sind aller guten Dinge drei. Um 19 Uhr ist Anwurf in der Halle an der Birkenstraße in der Südstadt. Parsons prophezeit „ein sehr enges Spiel. Wir müssen für alles bereit sein. Wer am meisten kämpft, wird gewinnen.“ Beide Teams scheinen ungefähr gleich stark zu sein. Den ersten Vergleich im Oktober gewann Hannover in Keltern knapp mit 89:86.

Es geht um eine Topplatzierung

Im Ligaendspurt hat für Hannover jedes Spiel enorme Wichtigkeit mit Blick auf eine Topplatzierung für die Play-offs. Das Restprogramm für das Parsons-Team: Sonntag geht es nach Heidelberg, Mittwoch kommender Woche nach Saarlouis, am Sonntag (13. März) beschließt Hannover die Hauptrunde mit dem Heimspiel gegen Parsons Ex-Team Wasserburg. Die Bayern gewannen am Wochenende deutlich mit 66:49 gegen Keltern. Parsons hat das Spiel genau analysiert, genauso wie den eigenen 74:69-Erfolg gegen Herne. Ein sehr wichtiger, um den Trend zu brechen nach zuvor vier Pleiten in fünf Spielen.

Nach persönlich schwierigen Wochen und Monaten glänzte Kapitänin Aliaksandra Tarasava gegen Herne mit 16 Punkten, ihre langwierige Knöchelverletzung scheint überstanden zu sein. Auch ohne Punkte ist Tarasava unentbehrlich. Sie ist Parsons verlängerter Arm – auf und neben dem Spielfeld. „Sie hat ihren Rhythmus wieder gefunden“, freut sich die Trainerin, die gegen Keltern weiter auf die Dauerverletzten Karolin Tzokov und Emma Stach verzichten muss.

Von Simon Lange