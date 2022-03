Hannover

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United, die kurz vor den Play-offs stehen, sind mehr als normale Sportler. Denn sie beweisen: Auch mit Handicap konnten sie Profisportler werden. Vanessa Erskine, Tobias Hell und Alexander Budde haben ihre Schicksale in ihr Lebensglück verwandelt.

Vanessa Erskine: Vom Bullen niedergetrampelt

Ihre Geschichte könnten Filmszenen aus einem Westernfilm sein. Als die US-Amerikanerin Vanessa Erskine (27) 16 Jahre alt war, arbeitete sie auf Bauernhöfen, um sich ihr Taschengeld aufzubessern. Auf manchen Farmen gab es Bullenreiten, hier half sie mit den Tieren.

Am 30. April 2011 war sie gerade dabei, einen Bullen aus der Arena zurück in den Käfig zu bringen, als sich ein anderer Bulle aus dem Käfig befreite – das Schloss war nicht richtig zu. Der Bulle rannte wütend in die Arena und schleuderte Erskine so hoch in die Luft, dass sie höher flog als das Dach des Gebäudes. „Es müssen so zehn bis elf Meter gewesen sein“, sagt Erskine.

Ihre letzte Erinnerung war in der Luft. Als sie auf dem Boden landete, verlor sie das Bewusstsein – was sie vor den folgenden Bildern schützte: Der Bulle trampelte auf ihr herum, wirbelte sie über den Boden. „Ich habe hinterher Videoaufnahmen gesehen.“

Als Erskine wieder aufwachte, lag sie bereits im Krankenwagen. „In der ersten Stunde war nicht klar, ob ich überlebe.“ Ihr Rückenmark war durchtrennt, ihre Wirbelsäule mehrfach ge­bro­chen, ihre Lungen kollabiert, und ein Hämatom am Herzen machte eine OP unmöglich.

Nach zweieinhalb Monaten konnte Erskine das Krankenhaus verlassen – als Querschnittsgelähmte im Rollstuhl.

Wenn sie heute über ihr Schicksal spricht, sagt sie nicht, wie schlimm das alles war. Sie schwärmt vom Kinderkrankenhaus, wie hübsch die Wände bemalt waren. Von negativer Energie: keine Spur.

„Ich bin in kein Loch gefallen. Klar, es ist ein anderes Leben, als ich es mir mit zwölf vorgestellt hatte. Aber es ist kein schlechteres Leben. Wir entscheiden selber, wie wir mit Schicksalen umgehen“, sagt sie – und kann dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen: „Ich war vorher nicht sonderlich sportlich. Wäre der Unfall nicht passiert, wäre ich heute keine Profi-Rollstuhlbasketballerin – und ich wäre nicht in Hannover“, fügt sie hinzu und lacht.

Tobias Hell: Querschnittsgelähmt nach starken Bauchschmerzen

Tobias Hell (21) ist querschnittsgelähmt – doch wie das passiert ist, weiß keiner ganz genau. Er war sieben Jahre alt, als er aus der Schule kam, starke Bauchschmerzen bekam und sich nicht mehr bewegen konnte. Es war ein Phantomschmerz, der vom Rücken ausstrahlte. Denn dort war eine Ader geplatzt, das Blut lief aus und schädigte das Rückenmark. Der Siebenjährige wurde operiert, die Querschnittslähmung blieb, aber das Gefühl in den Beinen konnten die Ärzte wiederherstellen.

„Das ist ganz selten bei einer Querschnittslähmung“, erklärt Hell. „Es hätte mich schlimmer treffen können. Wäre die Stelle am Rücken höher gewesen, hätten auch meine Arme gelähmt sein können.“ Der heute 21-Jährige fokussiert sich auf das Positive. „Ich habe das gar nicht als so schlimm wahrgenommen. Vielleicht war es das Alter, da kann man sich schnell an neue Situationen gewöhnen, heute wäre es nicht mehr so leicht. Ich glaube, für meine Eltern war es schwerer.“ Für ihn sei das Leben mit einer Behinderung normal, „ich habe die gleichen Probleme wie andere auch in meinem Alter.“

Die Vermutung der Ärzte: Hell könnte sich am Rücken gestoßen und dabei verletzt haben. „Es gibt die unterschiedlichsten Arten, behindert zu werden – und die unterschiedlichsten Handicaps. Das ist wichtig zu wissen.“

Als er jugendlich war, sprach ihn ein Rollstuhlbasketball-Trainer im Supermarkt an, so fand Hell zu seinem ersten Verein (Red Rollers Cottbus). „Ich war auf einem normalen Gymnasium und keiner meiner Freunde hatte eine Behinderung. Sie alle hatten ihren Fußball und andere Sportarten, ich hatte nur meine Physiotherapie“, erinnert er sich. „Als ich dann mit Rollstuhlbasketball angefangen habe, hatte ich auch endlich mal was zu erzählen“, sagt er und lacht.

Er trainierte mit den Älteren, die die Jugend als Behinderter schon hinter sich hatten. „Das hat mir extrem geholfen, weil sie mir so viel beibringen konnten außerhalb des Sports. Zum Beispiel Anträge, um Gelder zu be­kom­men. Ich wusste gar nicht, dass ich einen An­spruch hatte.“

Alexander Budde: Schon 40-mal operiert

Alexander Budde lag mit seinen 21 Jahren so oft auf dem OP-Tisch, dass er sie kaum noch zählen kann. „Ich schätze, es waren so 40 bis 45 Operationen“, sagt er. Bude kam mit Sichelfüßen und einem Loch in der Wirbelsäule (der Fachbegriff lautet Spina bifida) zur Welt. Dadurch hatte er ein vermindertes Empfinden in den unteren Extremitäten, auch sein Gleichgewichtssinn war gestört.

„Kleine Wege kann ich ohne Rollstuhl gehen, aber ich muss mich festhalten“, erklärt er. Problematisch ist auch, dass er kein Schmerzempfinden hat, wenn er zum Beispiel eine Druckstelle oder einen Stein im Schuh hat. „Ich hatte ständig Wunden.“

Kurz nach seiner Geburt versuchten die Ärzte immer wieder, mit Operationen seine Sichelfüße zu begradigen. „Es haben wirklich alle un­er­müd­lich für mich gekämpft, aber man kämpft am Ende gegen die Genetik“, so Budde. „Das war alles sehr schwer für meine Eltern, ich wurde gleich nach der Ge­burt von ihnen getrennt und kam in eine Intensivklinik.“ Die Operationen zogen sich durch seine Kindheit, irgendwann waren es so viele, dass er ein paar Jahre nicht mehr laufen konnte und die Muskulatur in seinen Beinen verlor. „Das war meine erste längere Zeit im Rollstuhl.“ Dem Gerät ist er dankbar: „Ohne wäre ich echt aufgeschmissen.“

2011 entdeckte er den Rollstuhlbasketball für sich. „Nach 20 Minuten wollte ich nicht mehr weg vom Spielfeld.“ Fünf Jahre später zog er von Maschen ins Sportinternat nach Hannover und spielt seitdem für Hannover United. „Ich bin superhappy hier“, freut er sich.

„Es hätte mich schlimmer treffen können. Wäre das Loch an meiner Wirbelsäule ein paar Zentimeter höher gewesen, hätte ich eine schwere geistige Behinderung haben können.“ Mit diesem Wissen engagiert er sich für Menschen mit Down-Syndrom. „Ich bin superdankbar, dass ich trotz Behinderung so ein gutes Leben führen kann. Ich habe meine eigene Wohnung und meinen Sport und studiere Architektur“, freut er sich. Seine letzte Operation liegt bald zwei Jahre zurück.

Die Handicaps der restlichen United-Spieler und -Spielerinnen

Christoph Lübrecht ist der einzige Spieler im Team, der ohne Handicap spielt.

Mariska Beijer: Die Niederländerin hatte ei­nen schwierigen Start ins Leben. Als Baby er­krank­te sie an Krebs. Geschwächt von der Chemotherapie, stürzte sie als Kleinkind die Treppe herunter. Durch einen Ärztefehler verlor sie ihren rechten Fuß. Als Zehnjährige verletzte sie sich bei einem Skiunfall das andere Bein, seitdem sitzt sie im Rollstuhl.

Amit Vigoda spielt mit einem amputierten Unterschenkel.

Jan Sadler ist mit einem Loch in der Wirbelsäule (Fachbegriff: Spina bifida) auf die Welt gekommen.

Jan Haller hat ein kausales Regressionssyndrom.

Jan Gans hat sich bei einem Unfall eine Halswirbel- und Beckenverletzung zugezogen.

Oliver Jantz wurde wie Alexander Budde und Jan Sadler mit einem Loch in der Wirbelsäule geboren.

