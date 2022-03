Hannover

Die Weltliga ist für die deutschen Wasserballer schon wieder beendet. Nach zwei deutlichen Niederlagen in der Europagruppe B ist das DSV-Team ausgeschieden. In Hamburg setzte es gegen Frankreich ein 11:16 (2:2, 2:5, 3:6, 4:3). In der EM-Qualifikation hatte Deutschland noch ein 9:9 gegen den Olympia-Ausrichter von 2024 erreicht.

„In der Abwehr hat vieles noch nicht so gut geklappt, da haben wir uns einfache Fehler geleistet“, sagte Nationaltorhüter Kevin Götz von Meister Waspo 98. Er habe zwar Lob von Bundestrainer Petar Porobic bekommen, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Mit Moritz Schenkel fehlte der Waspo-Stammkeeper erkrankt, auch Philip Ku­bisch konnte nicht spielen. Aus Hannover waren Jan Rotermund sowie Fynn Schütze im Einsatz, blieben jedoch ohne Torerfolg.

Bis ins zweite Viertel hielten die Deutschen ordentlich mit, die Gäste nutzten jedoch ihre Chancen in Überzahl weitaus konsequenter. „Wir haben noch einige Arbeit vor uns“, sagte Götz. Frankreich qualifizierte sich als Erster der Dreiergruppe mit Vizeweltmeister Spanien. Gegen die Iberer hatte das DSV-Team eine herbe 7:16-Niederlage kassiert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bester deutscher Werfer in Hamburg war der Spandauer Denis Strelezkij, er traf in den letzten fünf Minuten dreimal. Es war das erste Länderspiel in Deutschland nach fast zwei Jahren Corona-Pause.

Von Stefan Dinse