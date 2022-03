Hannover

Der Hannover-Marathon ist zurück aus der zweijährigen Corona-Pause. Am kommenden Wo­chen­en­de wird mit dem Familiensamstag und dem Marathonsonntag auch ein Jubiläum gefeiert, das größte Laufevent Niedersachsens hat 30. Geburtstag. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der Traditionsveranstaltung.

Wie und auf welchen Strecken kann ich noch mitmachen?

Mit dem Fun-Run und dem neuen Eltern-Kind-Lauf am Samstag und den Marathon-Staffeln sind die ersten Wettbewerbe bereits ausgebucht. Aufgrund der Pandemielage sind mit 430 Staffeln zwar wesentlich we­ni­ger als beim letzten Ma­ra­thon im April 2019 am Start, aber das ist in diesem Jahr das Maximum. Nur noch wenige der 1000 Plätze gibt es für den Kinderlauf. Voraussichtlich bis zum Veranstaltungstag ge­öff­net bleiben die Anmeldeportale für: zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon, Handbiker, Walker und Nordic-Walker. Nachmeldungen sind online und am Rathaus möglich (am Freitag von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr.

Wie viele Teilnehmer dürfen sich am Jubiläumswochenende insgesamt auf den Weg machen?

Nach einer Zeit-Raum-Berechnung des Veranstalters Eichels-Event sind 18 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zugelassen. Es gibt bereits mehr als 16 000 An­mel­dun­gen. Das maximale Kontingent der Startnummern dürfte also nahezu ausgeschöpft werden.

Was kostet der Start?

Marathon-Nachmelder zahlen 89 Euro, Halbmarathonis und Hand-Bike-Marathon-Teilnehmer 66, Zehn-Kilometer-Renner 35. Günstig: Walking und Nordic Walking (19 Euro); Kinderlauf und Fun-Run liegen seit 20 Jahren bei lediglich 5 Euro.

Wie sind die Corona-Bedingungen?

Auf dem Trammplatz vorm Rathaus wird von Freitag an an verschiedenen Stellen ein 3G-Check durchgeführt, es werden an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichtend zu tragende gelbe Bändchen verteilt. Teilnehmer müssen also ge­impft oder genesen oder ak­tu­ell negativ getestet sein und dies nachweisen. Nur diese Bändchen berechtigen zusätzlich zur Startnummer zum Betreten des Startbereichs.

Sind auch Spitzenläufer am Start?

Auf Weltklasseläufer und -läuferinnen aus den Top-Nationen Kenia und Äthiopien verzichten die Veranstalter coronabedingt. Aber in Hannover wird auch die Deutsche Meisterschaft ausgetragen, mit 480 Könnern über die 42,195 Kilometern. Frauen-Favoritin für den begehrten Titel ist die bereits für die EM in München qualifizierte Rabea Schöneborn von der LG Nord Berlin. Über Hannover nach München will Hendrik Pfeiffer von der TV Wattenscheid 01. Für das Meister-Gold hat der 28-Jährige seit gestern einen Konkurrenten weniger. Titelverteidiger Alexander Hirschhäuser (ASC Breitenbach) hat verletzungsbedingt abgesagt.

Fällt ein Streckenrekord?

Die 2:08,32 Stunden von Lu­sa­pho April aus Südafrika stehen schon seit 2013 und sind nicht in Gefahr. Wenn Schöneborn ihre Bestzeit von 2:27,03 Stunden allerdings wie angekündigt an­greift, ist die Rekordzeit von Racheal Jemutai Mutgaa nicht weit weg. Die Kenianerin lief 2019 in 2:26,15 Stunden.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Pandemiebedingt gibt es vorm Rathaus statt vieler Attraktionen, einer Bühne und der Marathon-Messe nur ein Marathon-Village mit einigen Ständen. Das sonst vom Veranstalter ge­plan­te Programm mit viel Live-Musik findet reduziert statt, von privaten Initiativen und Einzelpersonen sind aber kleinere Aktionen entlang der Strecke ge­plant, mindestens ein Dutzend.

Gibt es das Rathaus als Veranstaltungszentrum?

Nein, das Rathaus ist aufgrund der derzeit hohen Infektionszahlen von Freitag bis Sonntag komplett ge­schlos­sen.

Gibt es den Marathon im Fernsehen?

Ja, der NDR ist von 8.45 bis 12 Uhr live dabei.

Wann geht es los?

Runtergezählt zum ersten Kinderlauf wird am Samstag um 13.30 Uhr, die Handbiker rollen am Sonntag um 8.50 Uhr zuerst auf die Strecke. Den Startschuss zum 30. HAJ-Han­no­ver-Ma­ra­thon gibt exakt um 9 Uhr Oberbürgermeister Belit Onay.