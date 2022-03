Corona plagt Bundesligisten, VfR-Coach Aponte ohne Visum

Hannover

Alle Teams ha­ben Corona-Fälle, eine klare Vorgabe vom Verband für Ab­sa­gen gibt es nicht. Also fangen die Rugby-Bundesligisten einfach wieder an. Am Sonntag um 16 Uhr erwartet Germania List den VfR 06 Döhren. „Wir machen wegen Corona keine großen Pläne für die Rückrunde, wir wollen einfach in einen schönen Rugby-Alltag zurückkehren“, sagt Germanias Kapitän Stefan Mau.

Die Lister mussten zuletzt einen Test absagen, die Siebener-Nationalspieler Niklas Koch und Felix Hufnagel ha­ben vom DRV die Freigabe für die Bundesliga (wird in der traditionellen 15er-Variante gespielt) erhalten.

„Wir haben genug Al­pha­tie­re, die das Training übernehmen“

Schlusslicht VfR hat ein Trainerproblem, Trainer To­mas Aponte Dezzo hängt zurzeit in Ungarn fest, der Venezolaner bekommt kein Visum. „Das ist ein deprimierender Fall“, sagt Döhrens Vorsitzender Stefan Dörner. Der Coach schicke aber Übungspläne und kümmere sich, in dieser Saison dürfte er aber nicht mehr nach Hannover kommen. „Wir haben genug Al­pha­tie­re, die das Training übernehmen, darauf haben wir uns verständigt“, sagt Dör­ner. Dazu gehören Florian Haydukiewicz und Yasar Bau­er. Der Ukra­i­ner Kyrill Dvsiannik wird so bald auch nicht im VfR-Sturm helfen können, er leistete noch seinen Wehrdienst ab, als der Krieg ausbrach. Ein Teil seiner Familie konnte fliehen und ist im Vereinsheim des VfR untergebracht. Angesichts dieser komplizierten Lage sagt Dörner: „Wir wollen uns gut verkaufen.“

Tabellenführer Hannover 78 hat frei, die Grizzlies Berlin haben sich längst aus der 1. Liga zurückgezogen. 78 spielte zum Auftakt einen Test, man gewann beim Heidelberger RK mit 17:10. „Das war sehr gelungen“, so Trainer Steven Bouajila. Am 4. April wird Sturmer Gunter Jager aus Südafrika zurückerwartet, 78 hat seinerseits zwei Stürmer an eine Rugby-Akademie nach Südafrika ge­schickt: Dustin Mizera und Lucas Borsutzky bleiben dort für zwei Monate und sollen in den Play-offs im Mai wieder dabei sein. Die Blau-Weißen sind ungeschlagen. „Ausruhen wollen wir uns aber nicht“, betont Bouajila.

DRC Hannover wartet noch auf die ersten Punkte

In der 2. Liga Nord hat es Hannover 78 II am Samstag (14 Uhr) daheim mit Bremen 1860 zu tun. Zuletzt hatten die 78er wegen etlicher Ausfälle eine Partie kampflos ab­ge­ben müssen. Bei der zweiten Absage droht der Zwangsabstieg, wenngleich die Staffel mit nur sieben statt acht Teams ohnehin nicht voll be­setzt ist. Mit dem früheren Germanen Christian Doering hat 78 II nun einen zweiten Coach, er ist mit Rafael Py­rasch verantwortlich.

Der DRC Hannover wartet noch auf die ersten Punkte, am Sonntag (14 Uhr) kommt der Wiedenbrücker TV. Der südafrikanische Coach Hendrikus Wentzel wartet noch auf sein Visum, er hat zuletzt bei einem polnischen Verein gearbeitet. Erst Ende April wird er in Ricklingen erwartet. Einstweilen soll Carsten Se­gert, der schon 78 und Germania erfolgreich trainiert hat, als Technischer Berater helfen, sagt der Vorsitzende Thomas Schmidt.

Victoria Linden ist an diesem Wochenende spielfrei, die „Zebras“ sind Tabellenzweite und peilen den Aufstieg an. Rang zwei würde für die Aufstiegsrunde gegen die Ostvertreter reichen. Un­längst schlug Victoria in ei­nem Test den Erstligisten Hamburger RC mit 29:14.

Von Stefan Dinse