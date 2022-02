Hannover

Voller Terminkalender diese Woche für die Wasserballer von Waspo 98 Hannover: In fünf Tagen stehen vier Spiele auf dem Plan. Am Dienstag geht es in der Champions League daheim gegen Marseille (neue Anwurfzeit: 18 Uhr), Mittwoch (19 Uhr) folgt das Bundesliga-„Auswärtsspiel“ bei den White Sharks, Freitag (19 Uhr) das Ligaduell beim Erzrivalen Spandau. Und Samstag (16 Uhr) das Ligaspiel beim OSC Potsdam. Zeit zum kurzzeitigen Auftauchen und Atmen bleibt nur am Donnerstag.

„Priorität hat klar die Champions League“, stellt Waspo-Trainer Karsten Seehafer klar. Gegen Spandau gibt es schließlich noch genügend Duelle.

Für Waspo geht es in der Königsklasse weiter um Platz vier, der für die Teilnahme am Final 8 berechtigt. Hannover lauert mit elf Punkten auf Rang fünf hinter Budapest (13). Marseille hingegen liegt punktgleich (23) mit Pro Recco an der Spitze der Gruppe B. Die Franzosen sind Favorit. „Wir wollen eine Überraschung schaffen“, sagt Seehafer. „Das würde uns guttun.“ Fürs Selbstvertrauen und fürs Punktekonto. Das Hinspiel am Mittelmeer verlor sein Team Mitte Dezember mit 10:13. Ziel im Rückspiel: „Den Gegner unter Zugzwang zu setzen. Dafür müssen wir gut ins Spiel kommen, unsere Abschlussquote verbessern“, fordert Seehafer. „Wir schießen leider nicht genügend Tore, obwohl wir eine der stärksten Offensiven in Europa haben.“

Die Vorbereitung lief alles andere als optimal. Am Montag konnte Waspo das erste Mal seit einer Woche überhaupt wieder zusammen trainieren. Die zahlreichen Nationalspieler waren bei der EM-Qualifikation im Einsatz. Center Jorn Winkelhorst (Niederlande) kam mit einer geprellten Hand zurück. Sein Einsatz für Waspo im Stadionbad ist fraglich.

Von Simon Lange