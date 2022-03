Neustadt

Die Mannschaft hat deprimiert in der Kabine gehockt. „Wir waren alle so enttäuscht. Wir haben viel investiert, wir haben gekämpft und alles gegeben. Und dann verlieren wir mit einem Punkt“, sagte Trainer Lars Buss. Das Topspiel der 1. Regionalliga, das letzte der Punktrunde, verloren die TSV Neustadt temps Shooters gegen den SC Rasta Vechta erst in der Verlängerung mit 93:94. An der Tabellensituation mit Platz eins für den Gast und Rang vier für die Shooters änderte das nichts. Auch daran nicht, dass sich beide Teams im ersten Spiel der Play-offs am Freitag in Vechta erneut gegenüberstehen.

„Wir waren wirklich auf Augenhöhe“

„Wir waren wirklich auf Augenhöhe“, sagte Buss – und zu Beginn sogar noch ein wenig besser. Mit einer Serie von 9:2 Punkten zogen die Shooters zum Ende des ersten Viertels auf 25:16 davon. „Danach hatten wir sogar immer wieder mal einen Vorsprung von zwölf Punkten“, sagte Buss. So wie beim 29:17 im zweiten und später beim 54:42 im dritten Abschnitt.

Doch immer dann, wenn es für die Rasta-Männer brenzlig wurde, zirkelten sie mal eben einen oder auch zwei Dreier in den Korb. Mit 13 Dreiern im ganzen Spiel, deutlich mehr als die fünf der Shooters, holten sie immer wieder auf. So auch als zwei Dreier der Gäste noch im dritten Viertel den Vorsprung der Neustädter auf 60:57 schmelzen ließen.

Ball von Dyon Doekhi schaut nur kurz in den Korb rein

Lange Zeit verteidigten die Shooters ihre knappe Führung. Als Jannik Lodders in seinem besten Spiel für den TSV ebenfalls per Dreier zwei Minuten vor dem Ende zum 79:75 traf und auch Dyon Doekhi von jenseits der Dreier-Linie ansetzte, schien der Sieg so gut wie perfekt zu sein. „Aber Dyons Ball hat nur in den Korb reingeguckt und ist dann doch wieder rausgesprungen“, sagte Lodders.

Im Gegenzug schraubte Vechta seine Dreierbilanz gleich um zwei Distanzwürfe nach oben und übernahm erstmals seit der zweiten Minute wieder die Führung. Doch auch die hielt in diesem Topspiel nicht bis zum Schluss. Mit einem Freiwurf konnte Kapitän Doekhi wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 83:83 ausgleichen und damit die Verlängerung erzwingen.

Auch 93:90-Führung reicht den Shooters nicht

Dort hatte Vechta den besseren Start. Erst fünf Punkte von Lodders und ein weiterer Korb von Blanchard Obiango ließen die Shooters beim 93:90 vom Sieg träumen. Doch hatten sie sich erneut zu früh gefreut. Marshawn Donte Blackmon war mit 26 Punkten und zehn Rebounds nicht nur bester Mann bei Rasta, er sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen und dem letzten Korb des Spieles in der Schlussminute auch für die Entscheidung zugunsten des Spitzenreiters.

Lodders, der mit 31 Punkten und neun Rebounds bester Spieler auf dem Feld war, fand trotz der Niederlage Positives. „Das war ein wirklich tolles Spiel mit toller Atmosphäre. In so einer Partie sind es nur winzige Kleinigkeiten, die entscheiden. Aber wir können mit Vechta absolut mithalten. Schade ist es dennoch“, sagte Lodders.

TSV Neustadt: Lodders (31 Punkte), McLean (18), Doekhi (17), Obiango (10), Galiano (8), Zents (5), Radtke, Teichert (je 2), Köster, Bause, Becker, Bonfils

Von Matthias Abromeit