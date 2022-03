Hemmingen

Für das große Ziel hatte der SV Harkenbleck bereits den ersten Matchball verwandelt. Der 6:2-Sieg am Samstag gegen den Horner TV II bedeutete den Aufstieg in die 2. Bundesliga – niemand konnte dem Team aus dem Hemminger Ortsteil nun Platz eins in der Regionalliga noch streitig machen. Das 4:4 am Sonntagmorgen gegen den SSW Hamburg war nur noch wichtig, um saisonübergreifend zu Hause ungeschlagen geblieben zu sein.

„Der Samstagabend war mit einer Feier verbunden, daher war nicht viel Schlaf drin vor dem Spiel gegen Hamburg“, sagte SVH-Kapitän Jan-Henrik Gleis. Alle seien sehr glücklich, aber auch ein bisschen müde am nächsten Morgen gewesen. In weiser Voraussicht hatten die Harkenblecker aber geplant, einigen Nachwuchskräften Spielzeit in der letzten Begegnung der Saison zu geben, wenn die Weichen schon gestellt sind. „Das haben sie auch gut gemacht“, sagte Gleis, der gegen SSW nur noch im Männerdoppel antreten musste.

Mindestens Nummer zwei in Niedersachsen

In und um Hannover sind die Harkenblecker schon lange die Nummer eins im Badminton – nun sind sie im Bundesland zumindest die Nummer zwei. „Der andere Zweitligist aus Niedersachsen, die SG VfB/SC Peine, war einer der ersten Gratulanten. Sie freuen sich schon auf das kleine Derby“, sagte der Mannschaftsführer. Glückwünsche trudelten auch aus Berlin und Köln ein – Harkenbleck hat sich bundesweit einen Namen gemacht in der Sportart.

Und der SVH ist seiner Zeit voraus – drei Jahre, um genau zu sein. Ein langfristig angelegter Strategieplan hatte erst für 2025 einen möglichen Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse anvisiert – wenn alles optimal läuft. Noch 2016/2017 spielte der SVH in der Landesliga. „Dann haben wir aber einen Durchmarsch hingelegt, sind in fünf Jahren viermal aufgestiegen. So früh war die zweite Liga nicht eingeplant“, sagte Gleis mit einem zufriedenen Schmunzeln. Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit hätte die Sparte aber gemerkt, dass sie es jetzt schon schaffen kann – und will.

Starke Charaktere, starkes Team

Viele Asse sind am Coup beteiligt gewesen. Anton Försten etwa, „ein Wahnsinnskämpfer“, oder sein Bruder Henry, „der härteste Smash der Liga“. Yanik Zahmel ist nur einer von zwei, die von außerhalb hinzugestoßen sind, er kam einst von der SG Vechelde/Lengelde und habe sich super integriert. „Er ist unser Motivator“, sagte Gleis. Das Eigengewächs Leonie Schindler war Nationalspielerin, verzichtete aber auf weitere Einsätze für Deutschland, weil sie dafür aus Harkenbleck in ein Internat nach Mühlheim oder Saarbrücken hätte ziehen müssen. „Leonie ist wahnsinnig gut und der Ruhepol in unserer Mannschaft“, sagt der Kapitän. Zusammen mit Michelle Beecken bilde Schindler das beste Frauenduo der Liga. Beecken ist die zweite „Externe“, kam vor vier Jahren aus Gifhorn.

Jan Kekeritz hat die Sparte mit Gleis aufgebaut, beide sind beim SVH auch als Trainer tätig. „Jan ist bei uns der Mann, wenn man sich mit dem Gegner streiten muss“ – auch das gebe es natürlich beim Badminton. Der Deutsch-Ire Ciarán Fitzgerald war lange Junioren-Nationalspieler und hole „als verlässliche Stütze immer alles raus“. Und nicht zu vergessen Gleis selbst, der die Herausforderung gemeistert hat, das erste Männereinzel sowie das erste Männerdoppel mit Lukas Bölke zu spielen. „Es macht wahnsinnig viel Spaß mit der Mannschaft. Wenn im Laufe eines Spiels viele Zuschauer kommen, macht es richtig Bock, die Bude abzufackeln“, sagt er.

Zuschauerzahlen steigen

Im Duell mit der Horner Reserve waren 72 Badmintonfreunde in der Halle, online schauten bis zu 250 Interessierte rein. Seit dem Oberligaaufstieg übertragen die Harkenblecker ihre Heimauftritte live im Internet. „Das wird jetzt im dritten Jahr sehr gut angenommen“, sagt der Sprecher. Für die Partien in der 2. Bundesliga hofft Gleis auf noch mehr Unterstützung in der Halle am Hundepfuhlsweg in Arnum, eine dreistellige Zuschauerzahl wäre großartig. „Dafür muss noch was passieren, aber schließlich sind wir die höchstspielende Sportmannschaft in ganz Hemmingen.“

Die Integration von sehr gut ausgebildeten Kräften aus dem eigenen Nachwuchs in die Erstvertretung ist ein großes Plus beim SVH. „Da sind wir in Deutschland mit führend“, sagt Gleis. Demnächst wird in Harkenbleck eine Vollzeitstelle als Trainer ausgeschrieben. „Der Verein bemüht sich, dass die 2. Bundesliga noch lange nicht das Ende ist“, sagt der Sprecher. Erstmal stehe nächste Saison der Klassenerhalt im Fokus – normal für einen Aufsteiger. Danach sei aber noch einiges möglich. „Wir sind in Harkenbleck sehr gut darin, uns Ziele zu setzen und diese zu erreichen“, sagt Gleis. „Und der Wunsch, Großes zu erreichen, lässt uns Großes erreichen.“

Von David Lidón