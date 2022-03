Hannover

Am vergangenen Wochenende sind in der 3. Liga die letzten Entscheidungen gefallen. Trotz einer Serie von 14:4 Punkten in diesem Jahr hat der HSV Hannover nicht mehr den Sprung auf Platz sechs und damit den direkten Klassenerhalt geschafft. Wie Handball Hannover-Burgwedel und die TSV Burgdorf II müssen die Anderter in der Abstiegsrunde nachsitzen. 39 Klubs starten in sieben Gruppen, die nach einem komplizierten Schlüssel zusammengestellt wurden.

Aus den Vorrundenstaffeln blieben jeweils die Plätze sieben und elf, acht und zwölf sowie neun und zehn zusammen. Lediglich die Punkte aus diesen Duellen werden übernommen.

Der Modus wurde von den Vereinen kritisiert, da die Erfolge der vergangenen Monate weggewischt wurden. Das beste Beispiel sind die Burgdorfs Gegner Menden und Baunatal. Die Hessen verpassten mit 23:17 Punkten denkbar knapp Platz sechs, während Menden nur drei Spiele gewann. Eines gegen Baunatal – und deshalb starten beide jetzt mit 2:2 Punkten. Dem HSV drohte das selbe Szenario, denn lange deutete viel auf ein Tandem mit Burgwedel, wo es im Rückspiel eine 18:23-Niederlage gab. „Dann wäre unser tolles Jahr 2022 nichts wert gewesen“, sagt Trainer Robin John. Seine Erleichterung war groß, als Burgwedel 21:31 in Plauen verlor und jetzt das Tandem mit Burgdorf II bildet. „Echt schade, dass wir es nicht geschafft haben. Jetzt wird es brutal schwer“, weiß Trainer Carsten Schröter, dessen Mannschaft dadurch eine Hypothek von 0:4 Punkten hat.

Der HSV verfügt indes wie Burgdorf über die ideale 4:0-Ausbeute. Trainer Heidmar Felixson warnt aber vor zu großer Euphorie: „Wir treffen auf gute Gegner und haben weite Fahrten.“ Gespielt wird gegen die Gegner aus den anderen Staffeln der Vorrunde jeweils mit Hin- und Rückspiel, wobei sich nur Platz eins und zwei retten.

Gruppe 3: LIT 1912 (4:0), HSV Hannover (4:0), HG Barmbek/HSG Ostsee (0:0), SV Plauen-Oberlosa (0:4), ATSV Habenhausen (0:4).

Gruppe 4: TSV Burgdorf II (4:0 Punkte), DJK Budenheim (4:0), Eintracht Baunatal (2:2), SG Menden (2:2), Burgwedel (0:4), HSC Bad Neustadt (0:4).

Wie es für den TuS Vinnhorst in der Aufstiegsrunde weitergeht, ist wieder offen. Weil die SG Leutershausen in der Staffel F auf Rang vier abrutschte, darf der frühere Bundesligist nicht mehr teilnehmen. Damit gibt es nur noch zwei Sechserstaffeln und die Auslosung muss wiederholt werden. Es gab eine Onlinekonferenz mit den Vereine, wo die Möglichkeiten erörtert wurden. „Es kann sein, dass sich statt zwei jetzt jeweils vier Klubs für die Play-off-Runde qualifizieren“, sagt Vinnhorsts Sprecher Florian Boldt.

Von Uwe Serreck