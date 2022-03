Wanne-Eickel

Nicht genug damit, dass die TKH-Luchse recht müde in dieses Pokal-Final-Four gegangen sind. Sie hatten zuletzt etliche Partien zu bestreiten. Mit Kelly Moten verletzte sich obendrein eine wichtige Spielerin des Basketball-Bundesligisten vor dem Halbfinale. Dennoch präsentierte sich das Team von Trainerin Sidney Parsons kampfstark, verlor im Sportpark Wanne-Eickel jedoch gegen den Herner TC mit 61:68. Am Sonntag geht es für den TKH im Spiel um Platz drei gegen die Rheinland Lions. Herne trifft um 16 Uhr im Endspiel auf Keltern.

Die Luchse begannen in einer Partie mit etlichen Offensiv-Rebounds auf beiden Seiten recht gut. Die ersten Punkte sammelte die gute Patricia Brossmann, Center Samantha Roscoe stellte auf 14:10. In der Folge stabilisierte sich Herne in der Abwehr, und gegen die sehr starke Jelena Vucetic fand der TKH kaum ein Mittel. An den meisten Punkten der Gastgeberinnen war sie beteiligt. Bis zum Viertelende führte Herne mit 22:21. Im zweiten Abschnitt fielen die Luchse auf sechs Punkte zurück, sie leisteten sich zu viele Fehlwürfe. 30:36 stand es zur Halbzeit.

Mit zwei Fast Breaks meldeten sich die Luchse dann prompt zurück und hatten mit 34:36 direkt wieder Anschluss. Sie drehten die Partie zum 40:38 - gefolgt von einem 2:10-Lauf mit vielen Fehlversuchen von allen Positionen. Der Zwischenspurt war vertan, der TKH hatte sich die knappe Führung schnell abluchsen lassen. Beim Stand von 46:52 ging es ins finale Viertel.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Roscoe verkürzte auf 48:52 und scheiterte dann mit einem Dreier, es blieb spannend. Aber mit kleinen Fehlern machte sich der TKH das Leben selbst schwer. Bitter: Ein Dreier-Wurf von Emma Stach bei ihrem Comeback nach Verletzung sprang nicht nur mehrfach auf dem Ring des Korbes, er drehte anschließend auch noch eine Runde darauf. Es wäre das 51:55 gewesen, stattdessen setzte sich Herne auf 57:48 ab, die höchste Führung bis dahin. Aber die Luchse stellten noch einmal die Ohren auf: Zwei Freiwürfe von Tessa Stammberger, ein kniffliger und schneller Dreier von Brossmann sowie zwei verwandelte Freiwürfe der Nationalspielern - und es hieß 55:57. Ein Foul an Roscoe brachte ihr drei Freiwürfe, von denen sie zwei versenkte zum 61:62. Es war längst ein Krimi - erst als Kapitänin Aliaksandra Tarasava die Chance zum 63:64 verpasste, waren die Luchse besiegt.

Im ersten Halbfinale hatten die Rheinland Lions gegen die Rotronik Stars Keltern mit 67:75 nach Verlängerung verloren. Auf Keltern werden die Luchse auch in den Play-offs um den Titel treffen.

Von Stefan Dinse