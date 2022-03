Burgwedel

Knapp 400 Kilometer einfache Fahrt sind es von Burgwedel nach Langstadt, das etwa auf halber Strecke zwischen Aschaffenburg und Darmstadt liegt. Manager Michael Junker und seine Tischtennisspielerinnen vom TTK Großburgwedel haben also auf der Autobahn am Sonntag rund 800 Kilometer abgespult. Abfahrt 8 Uhr, Rückkehr gegen 21 Uhr. Wenn man das Resultat – 6:0 für den verlustpunktfreien Tabellenführer der 3. Bundesliga Nord aus Hessen, den TSV 1909 II, mit 18:0 Sätzen und 201:68 Bällen zugrunde legt, sind das etwa fünf gewonnene Bälle pro investierter Stunde oder etwa alle zwölf Kilometer ein siegreicher Ballwechsel. Kein besonders guter Schnitt.

Nun ist es sicher eher unredlich, der dezimierten TTK-Reisegruppe auch noch haarklein aufzuschlüsseln, wie unterlegen sie bei diesem Duell war. Doch zeigt es auf der anderen Seite eben auch, welche Anstrengungen sie unternahm, die Partie trotz des Fehlens ihrer Spielerinnen an den Positionen eins bis drei und des Freibleibens eines Platzes im eigentlich vier Frauen umfassenden Aufgebot dennoch über die Bühne zu bekommen.

Stefanska und Krenzek im oberen Paarkreuz

Sofia Stefanska musste an Position eins ran, Sophie Krenzek bekam es als temporäre Nummer zwei ebenfalls mit dem oberen Paarkreuz des Gegners zu tun. Und dort warteten keine Geringeren als Alena Lemmer und Franziska Schreiner. Und dieses Duo kam – Schreiner fast immer (10:8 Einzel), Lemmer in dieser Spielzeit bisher einmal (1:0) – auch schon in der ersten Mannschaft des TSC 1909 zum Einsatz. Und die ist aktuell ungeschlagener Tabellenzweiter der 1. Bundesliga. Da verwundert es nicht weiter, dass die beiden jungen Burgwedelerinnen gegen diese ambitionierten Kontrahentinnen kaum ein Bein an die Erde bekamen.

Nach 10:5 ist Schluss

Schon überraschender war das, was sich im Doppel zutrug. Krenzek/Stefanska hatten nach den verlorenen ersten beiden Sätzen in Durchgang drei bei 10:5 auf einmal fünf Satzbälle gegen Schreiner und Wenna Tu. „Doch damit hatten sie wohl selbst nicht gerechnet“, sagte Junker. „Und deshalb sind sie auf einmal nervös geworden.“ Die Favoritinnen starteten einen Lauf und gewannen den Abschnitt noch mit 14:12. So nah kamen die Gäste nie mehr an einen Satzgewinn heran. Auch Kadrina Junker, die Dritte im Bunde, war bei ihrer 6:11, 5:11, 6:11-Niederlage gegen Tu chancenlos.

Von Ole Rottmann