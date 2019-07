Hannover

Der NP-Anstoß in der Nordkurve hat auch nach dem Abstieg der Roten rein gar nichts an Beliebtheit eingebüßt, ganz im Gegenteil. Für den 116. Talk am 17. Juli treffen wir uns am Mittwoch aber zu ungewöhnlicher Zeit. Dass der Einlass um 16.15 Uhr erfolgt und wir um 16.45 Uhr starten, hat einen guten Grund. Direkt nach dem Anstoß steigt in der Oststadt das große Test-Derby, Regionalliga-Aufsteiger HSC gegen Bundesliga-Absteiger 96 – und die Hauptgäste des Abends müssen natürlich hin.

Denn NP-Moderator Christoph Dannowski hat neben 96-Experte Andreas Willeke den Profichef der besten hannoverschen Fußballmannschaft und den Trainer der Überraschungsmannschaft eingeladen: 96-Geschäftsführer Martin Kind kommt – und HSC-Cheftrainer Martin Polomka, der seine Mannschaft fast sensationell in die Regionalliga führte. Auf der Position, die bisher immer Dieter Schatzschneider innehatte, wird in dieser Saison munter gewechselt. Diesmal sitzt Trainer-Urgestein Gerd Bohnsack auf der Bühne ganz rechts. Der 80-Jährige stieg einmal mit Arminia Hannover und sogar fünfmal mit dem OSV auf.

Von NP