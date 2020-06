Martin Kind am Donnerstag live beim NP-Anstoß

Hannover

. Finale: Zum 123. Anstoß kommt 96-Profichef Martin Kind zu Moderator Christoph Dannowski – zumindest virtuell sprechen sie am Donnerstag ab 18 Uhr über die vergangene Saison und die Perspektiven für die kommenden zwölf Monate. Kind meldet sich aus der Firmenzen­trale seines Hörgeräteimperiums in Großburgwedel, das NP-Team sitzt in der HDI-Arena. Sie können hier den Talk live verfolgen, die Sendung dauert 45 Minuten. Mit dabei sind natürlich auch wieder Kult-Kicker Dieter Schatzschneider und NP-Experte Andreas Willeke.

Das letzte Spiel gegen Bochum, die Rückrunde im Zeichen der Corona-Krise werden zügig abgearbeitet, es soll vor allem um die 96-Zukunft gehen. Um die Frage „Wer bleibt, wer geht, wer kommt?“, um den finanziellen Rahmen, um Aufstiegskonkurrenten wie möglicherweise HSV und Werder.

Natürlich kann es weder Bier noch Pizza geben, Karten können wir auch nicht verlosen, aber wir freuen uns, dass die Anstoß-Sponsoren weiter an unserer Seite sind: Danke an Hauptsponsor HDI, an Heinz von Heiden, die Dr. Buhmann-Schule, die Gilde-Brauerei, das Sporthaus Gösch, das Ricklinger Restaurant „Salz & Pfeffer“ und die Nordkurve, aus der wir hoffentlich schon sofort nach der Sommerpause wieder senden können und dürfen.

