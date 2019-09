Hannover

Zeit für den 118.“Anstoß“ in der Nordkurve – wir treffen uns heute um 18 Uhr in Hannovers Fußballkneipe Nummer eins zum großen Fußballtalk der NP.

Moderator Christoph Dannowski hat neben 96-Experte An­dre­as Willeke diese Gäste aufs Podium eingeladen: Die regionale Kickerlegende Rainer „Anna“ Behrends, der für Wolfsburg und Arminia immerhin 139 Zweitligaspiele absolvierte und anschließend als Trainer mehrfach aufstieg: mit Ricklingen, Arminia und dem HSC. Inzwischen coacht der 67-Jährige Wettbergen. Vom „Kicker“ kommt ein Analytiker, der es als Torwart zu einem Bundesliga-Einsatz für Arminia Bielefeld brachte. Fußballfreunde kennen Mi­chael Richter aber eher als Leiter der Regionalredaktion Nord des Sportmagazins. Der 53-Jährige begeisterte uns schon im Mai mit seinem Fußballverstand und klarer Kante. Topgast ist ein 36-jähriger Däne, der sich in die Herzen der 96-Fans spielte. Leon Andreasen kickte erst in Aarhus, Bremen, Mainz und für Fulham auf der Insel, bevor er 2009 nach Hannover kam und bis zum Karriereende 2016 blieb. Der Ex-Nationalspieler seines Landes wurde hier heimisch und gründete mit einem Freund das Mode-Start-up „Kleinigkeit“, dessen Shirts mittlerweile in mehr als 500 Geschäften zu kaufen sind.

Von Christoph Dannowksi