Corona: Hannover-Derby zwischen Indians und Scorpions fällt aus

Hannover

Corona-Hammer in Hannovers Eishockey! Denn das Derby zwischen den Hannover Indians und den Hannover Scorpions in der Oberliga am Mittwochabend fällt aus – und wird in dieser Saison auch nicht mehr nachgeholt. Denn in der nächsten Woche beginnen schon die Play-offs.

Eigentlich hatte das Spiel im Eisstadion am Pferdeturm gespielt werden sollen, doch bei den routinemäßigen Testungen der Scorpions am Mittwochmorgen gab es weitere drei positive Fälle – zusätzlich zu einem, der bereits zuvor per PCR bestätigt worden war. Am frühen Nachmittag lässt der Verein aus der Wedemark das gesamte Team plus Trainer und Betreuer mit PCR-Tests überwachen.

Scorpions gehen freiwillig in Quarantäne

25 Mann zu je 60 Euro pro Test, macht 1500 Euro Extrakosten. Drei solcher Testreihen planen die Scorpions in den kommenden Tagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem sollen alle Spieler, auch die negativ getesteten, „zwei, drei Tage mal freiwillig in Quarantäne, um wirklich alle Infektionsketten zu durchbrechen“, sagt Sportchef Eric Haselbacher. „Wir haben viel gespielt, jetzt hat’s uns noch mal erwischt. Ich hoffe, dass unsere Boys bis zu den Play-offs nächste Woche wieder fit sind.“ Es wäre aber einfach „absolut unvernünftig gewesen, heute auf Teufel-komm-raus spielen zu wollen“, sagt Haselbacher. Das hätten die Indians genau so gesehen.

Tickets können erstattet werden – oder gelten gegen Halle

Die bereits erworbenen Tickets am Pferdeturm bleiben ohne Umtausch gültig für das Indians-Spiel am Freitag gegen die Saale Bulls Halle – sie können aber auch umgetauscht werden. Die Scorpions-Spiele am Wochenende gegen Erfurt und Essen sind indes noch nicht abgesagt. Sportchef Haselbacher: „Mal sehen, was damit ist.“

Um die Schlagkraft für die Play-offs sorgen sich die Scorpions zwar etwas, um die Teilnahme müssen sie sich aber keine Sorgen machen. Weil „80 Prozent des Teams geboostert und genesen sind“ müssen sie bei einem negativen Test zumindest nicht offiziell in Quarantäne und können bald wieder trainieren. Damit werden genug Spieler für die erste Play-off-Runde zur Verfügung stehen.

Von Jonas Szemkus