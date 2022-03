Hannover

Am Samstag spielt Salif Sané gegen sein Hannover 96 – wenn er fit ist. Nach dem Donnerstagtraining sprach Sané exklusiv über seine vielen Verletzungen auf Schalke und seine Spielchancen am Samstag gegen „sein“ 96. Er will spielen, sagte er. „Wenn ich spielen kann gegen Hannover, dann spiele ich.“ Zuletzt hatte der 31-Jährige zwei Wochen wegen einer Zerrung gefehlt.

Die große Frage ist: Was macht Sané nach seiner Zeit auf Schalke? Der Vertrag läuft aus, Sané ist mit geschätzten 5 Millionen Euro Jahresverdienst zu teuer für Gelsenkirchen. Zumal er häufig verletzt war. Gespräche mit den Schalkern gebe es nicht, sagte er. „Dafür ist jetzt nicht der richtige Moment. Wir wollen unbedingt aufsteigen und darauf fokussiere ich mich“, sagte er.

Kontakt zu Linton Maina

Ob er im Sommer zurückkehrt zu „seinem“ Verein Hannover 96? „Ich habe, wie gerade gesagt, noch keinen konkreten Plan für die Zukunft“, erklärte er. Er schloss eine Rückkehr nicht aus, sagte auf Nachfrage weder ja noch nein. Sané ist fast täglich in Kontakt mit Linton Maina, mit dem er noch bei 96 zusammenspielte. Dass der Verteidiger Hannover so sehr liebt, „das habe ich schon häufig gesagt“.

Über seine Zeit bei an der Leine sagte er: „Es war einfach eine richtig gute Zeit in Hannover.“