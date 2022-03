Hannover

Den Schlüssel zur Wende hatte Hannover 96 in Sandhausen vergeblich gesucht. Dann nahm Christoph Dabrowski halt die Brechstange. Der Trainer wechselte alle beruflich ausgebildeten Torknacker ein, die er im Kader hatte. Maximilian Beier, Sebastian Kerk, Lukas Hinterseer spielten von Beginn an, es kamen noch Hendrik Weydandt, Linton Maina und Cedric Teuchert (für Kerk).

Fünf Stürmer im Spiel, aber Sandhäuser Tresor hielt dicht. 96 hatte außer einem Verzweiflungsschuss von Maina keine Torchance. Die Angreifer schienen bei so vielen Kollegen auf dem Platz auch gar nicht zu wissen, wie das Ding nun zu drehen sei. Dabei weiß Dabrowski eigentlich, auf wen er sich verlassen kann.

„Wir haben versucht, viele Spieler im vorderen Bereich zu positionieren, aber uns hat die Durchschlagskraft gefehlt“, erklärte Dabrowski. „Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es besser kann.“ 96 hat in diesem Jahr schon gezeigt, in welcher Formation sie es besser macht. Kerk, Teuchert und Beier bilden das effektivste Trio im 96-Angriff, flankiert vom fleißigen Sebastian Stolze.

Startelf gegen Nürnberg

Die leichte Verletzung bei Teuchert hatte Dabrowskis Dreieck gesprengt. Es war klar, dass der frühere Nürnberger und Kerk-Kumpel in Sandhausen nur eine Hälfte durchhalten würde nach nur einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche. Teuchert kam erst zwölf Minuten vor Schluss, wenige Sekunden später fiel das 1:3, die Entscheidung. Gegen Nürnberg am Sonntag werden Kerk und Teuchert allein wegen ihrer Club-Vergangenheit gewiss gemeinsam beginnen.

„Trotz viel Offensivpower in der 2. Halbzeit ist es nicht gelungen, Chancen zu kreieren“, sagte Dabrowski. „Ergebnis und Leistung sind enttäuschend.“ Nach Faktenlage sollte Dabrowski in der Startelf weder mit Hinterseer noch Weydandt rechnen. Die beiden echten „Neuner“ haben auch als Joker bisher nicht nicht gestochen. Den Schlüssel zum Erfolg fand Dabrowski noch nie auf der Bank – 96 erzielte unter ihm kein einziges Jokertor. Unter Jan Zimmermann trafen Eingewechselte viermal: zweimal Kerk, Weydandt und Dominik Kaiser je einmal.

Experimente mit Hinterseer und Weydandt

Hinterseer traf in 13 Spielen gar nicht, bereitete aber das Stolze-Tor zum 1:2 vor. Weydandt (21 Spiele) rennt und müht sich, erzielte aber auch erst ein Tor. Dabrowski hat natürlich Mühe, beide Angreifer bei der Stange zu halten. Er wechselt mal jenen ein, bringt dann mal den anderen ein – immer in der Hoffnung, einer könne ja mal treffen. In allen seinen zehn Ligaspielen als Cheftrainer wurde Dabrowski enttäuscht. Diese Experimente führten nicht zum gewünschten Resultat.

Etwas überraschend rutscht Maina in diesem Jahr nicht in die erste Wahl. Beim 2:2 gegen Darmstadt, 3:0 in St. Pauli und 2:0 gegen Kiel gehörte er nicht zur Startformation. Kerk traf zweimal in den Partien, Teuchert einmal.

Im Schnitt 20 Torschüsse

Die sieben Punkte in drei Spielen verschafften 96 die nötige Luft im Abstiegsrennen. Abgesehen davon kreierte 96 ein deutliches Chancenplus. In Sandhausen verbuchte die Datenerfassung erbärmliche sieben Torschüsse auf 96-Seite, gefühlt waren es nur drei. Aber gegen Kiel, St. Pauli und Darmstadt schoss Hannover im Schnitt 20-mal aufs Tor.

Das Spiel am Kiez gehörte durchaus zum besten, was diese Mannschaft in der Lage ist zu spielen. Kerk als gefährlicher Schütze, Beier und Teuchert als wechselnde Spitzen – das waren bisher die Schlüssel für Tore und Torchancen in diesem Jahr. Mit der Brechstange können Mannschaften wie Sandhausen meist besser umgehen.

Von Dirk Tietenberg