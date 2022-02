Hannover

Wohin geht die Reise für Hannover 96 nach der 3:0-Party auf St. Pauli und vor dem Heimspiel am Freitag gegen Kiel? Darüber wird ab 18 Uhr gesprochen – beim 140. Anstoß, dem 96-Kulttalk der Neuen Presse auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe. Moderator Christoph Dannowski hat neben 96-Experte An­dre­as Willeke und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider den „Hubschrauber“ eingeladen – Ex-Profi Vahid Hashemian ist zu Gast.

In seinem Spitznamen spiegelt sich seine enorme Kopfballstärke wider. Und die stellte der Iraner beim HSV, in Bochum, beim FC Bayern und in den drei Jahren und 80 Spielen bei 96 unter Beweis. Der deutsche Meister und Pokalsieger ist in seiner Heimat ein gefeiertes Idol, 50-mal trug der ­45-Jährige das Trikot des Iran, wurde Westasienmeister und Dritter der Asienmeisterschaften.

Inzwischen ist Hashemian ausgebildeter Fußballlehrer und hat als Co-Trainer des Iran gerade ungeschlagen die Qualifikation zur WM 2022 in Katar geschafft. Unser Topgast lebt in Hamburg und Teheran.

Mit Hauptsponsor HDI, Heinz von Heiden, der Gilde-Brauerei, der Dr. Buhmann-Schule, der Fußball-Kneipe Nordkurve, dem Autohaus Stopka und Gesundheitstechnik Carl Oettinger sind alle Förderer dem Anstoß treu geblieben. Seit dem Sommer dabei ist Taxi 3811, mit der Eventfamilie Hand Group gibt es sogar einen Winter-Neuzugang.

