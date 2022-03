Hannover

Einer kommt gesund zurück, zwei andere Spieler sind infiziert und fallen aus. Julian Börner trainierte am Dienstag erstmals nach seinem positiven Corona-Befund wieder mit. „Er war noch nicht ganz voll dabei“, erklärt Christoph Dabrowski. „Er hat die Einheit genutzt, um reinzufinden und ein Gefühl zu bekommen“, wie es denn um ihn steht. Die Untersuchen sollen alle gut ausgefallen sein. Doch es soll kein Risiko eingegangen werden. „Er war jetzt eine Woche lang zu Hause, hat sich dementsprechend nicht bewegt“, weiß der 96-Trainer. Im Pokal gegen Leipzig und in Sandhausen fehlte Börner – gegen Nürnberg am kommenden Sonntag wird er wieder mitspielen können.

Dafür fällt Luka Krajnc aus, der ihn in den beiden letzten Partien in der Innenverteidigung ersetzte. Krajnc hat sich wie auch Maximilian Beier mit Corona angesteckt. Beide sind in häuslicher Isolation, es soll ihnen gut gehen, aber „sie fallen gegen Nürnberg aus“, bestätigt Dabrowski.

Während sich der Tausch Börner für Krajnc nicht nachteilig auswirken dürfte, wird das Fehlen von Beier schon zum größeren Problem. Der 19-Jährige ist unumstrittener Stammspieler. „Ein Aktivposten, Maxi hat eine gute Entwicklung genommen“, lobt der Coach.

Neue Chance für Lukas Hinterseer?

Möglich, dass sich daraus eine neue Startelfchance für Lukas Hinterseer entwickelt. Mit Cedric Teuchert, Linton Maina und Sebastian Kerk hat Dabrowski jedoch weitere Alternativen.

„Verschleppter Infekt“ macht Zieler Probleme

Letzte Torwart-Alternative war am Dienstag Marlon Sündermann, die Nummer drei der Hierarchie. Weder Ron-Robert Zieler noch Martin Hansen waren auf dem Platz. „Ron erholt sich noch“, sagt Dabrowski. „Ich kann nicht genau sagen, wann er zurück sein wird. Aber ich gehe davon aus, dass er in dieser Woche wieder einsteigt und dann auch einsatzfähig ist.“

Zieler hatte sich in der Halbzeit des Spiels in Sandhausen mit Kreislaufproblemen abgemeldet. Dabrowski vermutet als Grund „einen verschleppten Infekt, der auf das Immunsystem und den Kreislauf“gewirkt habe.

Der Trainer hat sich bei der Aufstellung in Sandhausen auf den 33-Jährigen gestützt. „Ron hat sich zu 100 Prozent einsatzfähig gefühlt. Er hat es versucht für die Mannschaft. Ist doch klar, dass ich mich auf so einen erfahrenen Mann verlasse.“

Er will seiner Nummer eins keinen Vorwurf machen. „Der Körper hat leider reagiert. Ich würde es wieder so machen, weil Ron ein stabiler Faktor ist.“

Bei Hansen wird es knapp für den Kader

Mit Zieler rechnet der Trainer fest für Nürnberg, bei seinem Ersatzmann kann er nicht davon ausgehen, wagt auch keine Pro­gnose. Hansen hat „eine Kapselzerrung im Knie. Das ist sehr schmerzhaft, da müssen wir von Tag zu Tag gucken.“

Von Andreas Willeke