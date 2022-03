Hannover

Kinder wollen’s wissen und stellen Fragen, erst recht, wenn der Papa vom Fach ist. So musste 96-Sportchef Marcus Mann seinem Sohn Jakob „vor Kurzem erklären, dass es möglich ist, eine Ecke direkt zu verwandeln“. Und zack, schon passiert’s, wie auf Bestellung und zum Beweis – und das auch noch gegen 96. Chima Okoroji schlägt den Eckball so scharf, dass er oben und hinter Ron-Robert Zie­ler ins Tor fliegt.

Muss er den halten? Da scheiden sich die Geister, auch Mann will sich nicht festlegen. Jedenfalls ist es kein Treffer, der alle Tage gelingt. Letztmals schaffte das Kunststück der Kaiserslauterer Daniel Halfar am 21. Mai 2017.

Nicht ganz klar ist, ob und wie Zieler geschwächt ins Spiel ging. „Er hatte schon am Freitag Kreislaufprobleme und hat da individuell trainiert“, berichtet Mann, „Ron hat dann grünes Licht gegeben. Alle haben gemeinsam entschieden, dass es geht.“

Vorsichtshalber wurde jedoch mit Marlon Sündermann ein dritter Torwart neben Martin Hansen mitgenommen. Sündermann schrieb man aber nicht mit auf den Aufstellungsbogen, was Vo­raussetzung für einen Einsatz ist. Folglich müssen sie bei 96 sicher gewesen sein, dass Zieler durchhalten würde.

Hat er aber nicht. „Kurz vor der Halbzeit sind die Pro­ble­me wieder aufgetreten“, erklärt Trainer Christoph Dabrowski. Der 33-Jäh­ri­ge kam nach der Pause nicht wieder, Hansen ging ins Tor. Nur zehn Minuten später rettete der Däne gegen Cebio Soukou, verdrehte sich dabei aber das linke Knie. Minutenlang schien un­klar, ob er weitermachen kann. „Wir haben uns Gedanken ge­macht, wie wir es lösen können, wenn Martin nicht weitermachen kann“, erläutert der Sportchef. Torwarttrainer Michael Ratajczak lief hektisch zu den Ersatzspielern und suchte nach jemandem, der die Handschuhe anziehen könnte. Für Mann „hätte sich Hen­drik Weydandt schon von der Größe her angeboten“. Der Stürmer im Tor, weil mit Sündermann der dritte Torwart nicht in den Kader geschrieben wurde – das wäre eine kaum verzeihliche Panne geworden. Doch Hansen hielt durch und sogar richtig gut.

Zieler wird in den nächsten Tagen untersucht. Der 96-Manager rechnet „zeitnah mit seiner Rückkehr ins Training“. Gleich, was die Untersuchung des Kreislaufs ergeben wird – fest steht, dass Zieler an einer anderen Krankheit leidet: Der Weltmeister hat eine Sandhausen-Allergie. Im Hinspiel verschuldete er beide Gegentore – und damit die 1:2-Pleite. Das erste Tor nach ei­nem Eckball, den er schlecht wegfaustete. Beim zweiten wollte Zieler im Mittelfeld den Ball mit der Brust herunterholen. Der Stürmer schob aus 40 Metern ins leere Tor ein. Besser vielleicht, wenn Zieler künftig gegen Sandhausen immer zuschaut.

Von Andreas Willekeund Dirk Tietenberg