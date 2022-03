„Meine Damen und Herren, der Cheftrainer ist hier.“ So begrüßt Moderator Christoph Dannowski den 96-Trainer Christoph Dabrowski. Eine außergewöhnliche Konstellation beim NP-Anstoß in der Madsack-Eventlocation – und der beste Name, um sich zur gefährlichen sportlichen Lage von Hannover 96 in der 2. Liga zu äußern. Mit „Fleiß und Arbeit“ wolle Dabrowski den Abstieg verhindern: „Dafür stehe ich!“ Applaus für den Cheftrainer, der trotz der schwierigen Lage ein gutes Standing hat in Hannover.

Probleme 20 Meter vor dem Tor

Das Problem sei nicht der Trainer, betont Sturmikone Dieter Schatzschneider. „Unsere Probleme fangen erst 20 Meter vor dem gegnerischen Tor an“, sagte Schatzschneider nach der 1:2-Pleite bei Schalke 04. Dabrowksi erinnert sich an eine „fantastische Kulisse“.

Abstieg? Das wäre doch gelacht. Christoph Dabrowski (2. von links) beim NP-Anstoß mit Dieter Schatzschneider (von links), Christoph Dannowski und Heinz-von-Heiden-Chef Helge Mensching. Quelle: Florian Petrow

Schalke „ist schon verrückt“, sagt Reporter An­dre­as Willeke. 96 habe es einfach „nur verpasst, das 0:0 zur Pause zu halten, dann wäre die Atmosphäre gekippt“.

Dabrowski geht in den Kampfmodus

Was fehlt Hannover noch? „Hungrige Spieler, wie der Beier“, findet 96-Reporter Willeke. Ihm fehlt mehr dieser Spielerqualität. „Trainerqualität sieht man bis zum 16er“, findet Schatzschneider, „den Rest muss die Qualität der Stürmer machen.“ Da fehle halt einer, der „zehn bis 15 Tore macht“. Da stimmt auch der Cheftrainer zu: „Die letzte Zielstrebigkeit hat gefehlt. Wir müssen in den Kampfmodus gehen in den letzten Spielen.“

Was Schatzschneider gar nicht gefällt: „Wir können doch nicht an der Mittellinie abwarten wie gegen Nürnberg. Ohne Pressing wirst du in der Liga nichts erreichen.“

Der Karriereweg in Kürze

Viele Eigentore, „das ist manchmal nicht zu erklären“, sagt Dabrowski. „Wir müssen aus der Passivität raus, wir brauchen Aktivität. Dann nehmen wir die Leute im Stadion auch wieder mit auf die Reise.“ Dabrowski erzählte auch die Geschichte seiner langen Fußballerreise. Als DFB-Pokalsieger mit Bremen („Bremen, raus aus der Komfortzone Berlin, rein ins Internat, das war die beste Entscheidung meines Lebens“), über Bochum („Ärmel hochkrempeln, das Ruhrgebiet, das passt zu mir“). Aktuell „identifiziere ich mich zu 100 Prozent mit der Stadt und dem Verein“.

Der neue Stadionname

Das Stadion schärft bald die Identität von Heinz von Heiden. Firmenboss Helge Mensching möchte bei 96 als zukünftiger Namensgeber der Arena „sportlich nicht reinquatschen“. Menschings Ziel: „Wir wollen, dass die Leute wissen, was wir machen. Wir bauen Stein auf Stein.“

An der Vertragsverlängerung von Dabrowski hat 96 auch noch nicht gebaut. „Ich bin froh, dass ein Trainer sich einen Vertrag verdienen muss, indem er nicht absteigt“, sagt Schatzschneider. Dabrowski störe die unklare Vertragslage gar nicht, „ich bin 24/7 fokussiert, unsere Spieler zu erreichen. Ich bin komplett überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen.“ Seine Tipps für die nächsten beiden Spiele: „2:1 gegen Regensburg, 1:0-Sieg in Aue.“

Von wegen Abstiegsangst

Schatzschneider ist optimistisch: „Wenn er es schafft, dass wir drinbleiben, dann verlängern wir. Ich bin froh, dass er da ist.“ Abstiegsangst? „Habe ich nicht“, sagt Schatzschneider. „Ich setze 100 Prozent auf Dabrowski.“

Der Cheftrainer lächelt: „Ich bin froh, das zweite Mal hier zu sein.“ Er meinte den NP-Anstoß als Gast seines Fastnamensvetters Dannowski. Es war Dabrowskis zweiter Auftritt, mit kämpferischer Botschaft, 24 Stunden an allen sieben Tagen für den Klassenerhalt von Hannover 96 zu arbeiten. Applaus für den Cheftrainer.