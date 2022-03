Hannover

Nach dem 1:3 in Sandhausen wird der Ton bei Hannover 96 rauer. Im Training zählte Christoph Dabrowski zwei Spieler an. Philipp Ochs hatte im Kleinfeldspiel Niklas Hult zu Fall gebracht. Es gab Elfmeter, gegen Ochs. Der Profi wollte die Entscheidung des Trainerteams nicht akzeptieren. „Hör auf zu diskutieren“, schimpfte Dabrowski, „immer müsst ihr diskutieren!“ Weil Ochs erneut etwas erwiderte, schrie der 96-Trainer den Spieler an: „Halt die Klappe! Und mach weiter.“

„Wenn du was hast, geh raus!“

Ochs wirkte sichtlich getroffen nach dem Anpfiff. Einige Kollegen inklusive Kapitän Marcel Franke klopften ihm aufmunternd auf die Schulter. Kurz darauf knöpfte sich Dabrowski Lawrence Ennali vor. Ennali war nach einem Zweikampf liegengeblieben. Ennali war nicht der erste, der sich behandeln ließ. „Wenn du was hast, dann geh raus“, meckerte der Trainer bei der erneuten Unterbrechung der Spielform. Ennali winkte ab. Dabrowski wurde lauter: „Geh raus oder mach weiter!“ Ennali blieb im Spiel. Aber die Stimmung insgesamt wirkte gereizt.

Dabrowski scheint die Zügel anzuziehen nach dem schwachen Auftritt in Sandhausen. Wobei der 20 Jahre junge Ennali – wie auch Ochs – zuletzt wenig bis gar keine Spielzeit bekam. Die Trainingseinheit wird die Chancen nicht erhöht haben. Nach dem Training wirkte Dabrowski allerdings wieder entspannt. Es sei alles gut, sagte er.

Von Dirk Tietenberg