Wird es richtig eng für 96 in dieser Saison? Nach zuletzt drei Niederlagen geht in Hannover die Angst um vor dem Sturz in die 3. Liga. Wer könnte zu dieser Frage besser Stellung beziehen als der Trainer? Christoph Dabrowski ist am Mittwoch zu Gast im 141. NP-Anstoß! Hier live ab 18 Uhr.