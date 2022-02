Hannover

Ein Mann mit Köpfchen. In die Event-Location des Madsack-Verlages kam am Donnerstag der „Hubschrauber“ eingeflogen. Vahid Hashemian war zu Gast beim 96-Talk der NP. Vielleicht der höflichste, der jemals auf dem Podium saß. 75 Menschen im Publikum hingen an Hashemians Worten – es gibt zurzeit ja auch viel Nettes zu erzählen über Hannover 96. Sogar das Wort „Aufstieg“ fiel irgendwann.

„Ich verfolge alle Spiele meine früheren Vereine“, sagt Hashemian, der sich gerade als Co-Trainer der Nationalmannschaft mit dem Iran für die WM qualifizierte. „Die Iraner leben und lieben den Fußball so wie hier“, erzählt er. „Alle Kinder wollen Stars werden.“ Woher kam eigentlich der Spitzname „Hubschrauber“? „Frank Pagelsdorf hat mir beim Hamburger SV gesagt, ich bin wie ein Hubschrauber, ich kann aus dem Stand hoch steigen und gute Kopfbälle machen.“ In Bochum, Hannover und bei den Bayern behielt er den Namen.

Zur Galerie Bilder vom 140. Anstoß der Neuen Presse mit Vahid Hashemian

Das 3:0 von 96 beim FC St. Pauli hatte den Namen „Sensation“ verdient. „Ich war da, ich hab es nicht bereut, weil ich sehe, es tut sich endlich was bei 96, Ich meckere gerne mal, aber es gibt ganz wenig zu meckern.“ Reporter Andreas Willeke war „begeistert. Man könnte glauben, die können es wirklich. Das Spiel gegen St. Pauli war wirklich großartig.“

Hashemian freute sich nach dem 3:0 „vor allem für Christoph Dabrowski.“ Taktisch, sagte Schatzschneider, hatte der 96-Trainer „das hervorragend gemeistert“. Sogar bei den Ecken „ist wieder Leben drin“, erklärte der frühere Stürmer. „Die Jungs sind fit, die laufen alle und helfen sich. Und nur so kannst du aufsteigen.“

Aufstieg? 96 steckt doch im Abstiegskampf. Auch der Hubschrauber hob schon ab. „Dazu brauchen sie Verstärkung, dann, denke ich, kann Hannover 96 aufsteigen“, sagt Hashemian. „Vorsicht“, mahnte Moderator Christoph Dannowski. Aber wo sich alle gleich in einen Rausch redeten ... „hat Hannover im Pokal eine gute Gelegenheit“, sagt Hashemian vor dem Viertelfinale gegen Leipzig. „Leipzig ist eine Mannschaft, die uns liegen könnte“, glaubt Schatzschneider. „Wenn es nach 70 Minuten 1:1 steht, geht denen die Muffe.“

In der Tabelle „werden wir sowieso einstellig werden“, glaubt Schatzschneider. Den Hauptanteil habe Dabrowski. Hashemian kennt den 96-Trainer gut, hatte zwei Jahre bei 96 und in Bochum mit Dabrowski zusammengespielt. „Guter Mensch, gutes Herz, er spielt immer für die Mannschaft“, erinnert sich der Iraner. „Er passt für Hannover 96.“

Dann könnte Hannover ja sofort mit Dabrowski verlängern. „Jeder weiß, wenn Dabrowski hier Erfolg hat, dann geht’s weiter“, erklärt Willeke. „Aber der Erfolg ist noch nicht da. Man kann sich den Scheiß mit anderthalb Millionen Euro einfach mal sparen.“ Die könnte 96 ja in Maximilian Beier investieren. Beier ist „jetzt schon ein Topspieler, aber er wird in der Bundesliga landen“, sagt Willeke, der im Sommer einen neuen Umbruch empfiehlt. Schatzschneider stöhnt: „Nicht schon wieder ein Umbruch. Ich sage: Diese Mannschaft ist mit ihrem Potenzial noch nicht am Ende.“

„Ich habe ja drei Jahre hier gespielt, die Stadt ist toll“, sagt Hashemian. „96 gehört in die erste Liga. Man sollte eine Strategie entwickeln.“ Und seine Karriere-Strategie? „Irgendwann will ich Bundesligatrainer werden bei einem Klub, bei dem ich gespielt habe. Aber im Moment wünsche ich den Trainerkollegen viel Erfolg.“ Ein richtig netter Hubschrauber

Von Dirk Tietenberg