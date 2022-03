Hannover

So langsam nähert sich die Zuschauerzahl am Pferdeturm wieder der bekannten Größenordnung aus der früheren und nicht von Beschränkungen bestimmten Zeit an. 2000 Besucher sind aktuell erlaubt, die Partie gegen die Rockets sahen 1674 Besucher. Und schon ist die Stimmung wieder intensiver als zuletzt mit 500 Fans – und dadurch auch der Torschrei lauter. So wirkte es wie eine Explosion, als Parker Bowles in der 35. Minute das erlösende 1:0 erzielte, zumal der Treffer auch noch in Unterzahl der Indians fiel. Mit zehn Unterzahltreffern ist der ECH nun das beste Team der Nordstaffel in dieser Statistik.

Der ECH hatte zuvor einige Chancen zur Führung liegen lassen, Jan Guryca im Kasten der Rockets hielt seine Mannschaft im Spiel. Und wenn er schon geschlagen war, blieb es trotzdem beim 0:0 – beispielsweise in der 30. Minute, als Robin Thalmeier gegen die Laufrichtung von Guryca einschieben wollte und das lange Eck verfehlte. Damit hätte sich Thalmeier selbst eine schöne Belohnung für seinen um ein Jahr verlängerten Vertrag machen können.

Im Schlussdrittel wird es deutlich

Im Schlussdrittel schlugen die Gastgeber dann zu – erneut mit ihren Spezialformationen. Jayden Schubert (47.) und Mike Mieszkowski (55.) trafen in Überzahl zum 2:0 und 3:0. Branislav Pohanka staubte nach einem Unterzahl-Konter von Bowles zum 4:0 ins leere Tor ab (56.). Das war dann in der Unterzahl-Statistik der Indianer-Skalp Nummer elf. Nach der Schlusssirene ließen sich die Indians von ihren Fans mit einer Ehrenrunde feiern – auch das macht jetzt einfach mehr Spaß.

Tore: 1:0 (34:55) Bowles (Strahov bei 4-5), 2:0 (46:50) Schubert (Bowles bei 5-3), 3:0 (54:09) Mieszkowski bei 5-4, 4:0 (55:04) Pohanka (Bowles bei 4-5)

Scorpions erwartet überlegen

Die Hannover Scorpions haben derweil den erwartet klaren Sieg bei den Hammer Eisbären eingefahren. Die Mellendorfer gewannen mit 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) – benötigten aber ein wenig Anlauf. Erst 17 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels brach Andy Reiss den Bann und traf zur Führung. Im Mitteldrittel sorgten die Scorpions für den standesgemäßen Zwischenstand und lagen mit 5:0 in Front. Christoph Koziol (28.), Michael Hammond (29.), Tyler Gron (33.) und Koziol (40.) waren erfolgreich. Im Schlussdrittel gelangen Thomas Supis (48., 55.) und Patrick Klöpper (56.) die Tore zum 8:0-Endstand aus Scorpions-Sicht.

Von Stephan Hartung