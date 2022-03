Hannover

Es ist wuselig in der Vereinsgaststätte des DTV. 80 neue Menschen sind auf einmal da, über Nacht kamen sie – unfreiwillig. Zwar handelt es sich größtenteils um junge Sportlerinnen und Sportler, doch ihrer Leidenschaft wären sie lieber weiter in ihrer Heimat nachgekommen: der Ukraine.

Der Tennis- und Hockey-Verein am Zoo hat all diese Geflüchteten untergebracht. Sie leben jetzt bei rund 30 Gastfamilien, allesamt Mitglieder des DTV. Einer der Gastväter ist Präsident Julius Schulze-Borges persönlich. Er hat sechs Geflüchtete bei sich unterbracht, eine fünfköpfige Familie mit einem Jugendlichen, der ohne Begleitung kam. „In der Gruppe gibt es einige Jugendliche, die alleine geflüchtet sind“, berichtet der Präsident. „Diese Geschichten lassen einen das eigene Leben noch mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Es macht was mit einem.“

Am Sonnabend vor zwei Wochen kamen die ersten Geflüchteten an, Schulze-Borges hat sie selbst vom Hauptbahnhof abgeholt. „Ich habe das erst eine Stunde vorher erfahren, und eigentlich war die Rede von zwei jungen Hockeyspielerinnen“, erzählt er. Hockey-Jugendwart Philipp Leben hatte von ihnen erfahren, sie waren von der Sportschule im von Russland bombardierten Sumy an der russischen Grenze geflüchtet.

Es kamen mehr als die beiden, viel mehr. Weitere Schüler mit ihren Müttern und Geschwistern. Menschen mit nichts als einem kleinen Rucksack und Kinder mit einem Teddy auf dem Arm. „Wenn da eine Gruppe von hilflosen Menschen steht, lässt man sie nicht stehen.“ Er brachte sie zur Vereinsgaststätte, erst einmal gab es Essen. Mehr als 30 Stunden lang waren die Ukrainer auf den Beinen.

Ukrainische Nationalspielerin unter den Geflüchteten

Unter ihnen die ukrainische Deutschlehrerin Svitlana Maksoma (39) mit ihren beiden Kindern Vladyslava (17) und Denis (3). Den Ehemann musste sie in der Heimat zurücklassen, die Männer dürfen das Land nicht verlassen. „Manchmal bekomme ich dreimal am Tag einen Alarm, dass eine Bombe gefallen ist – jedes Mal habe ich Angst.“ Das alles erzählt sie mit einer heroischen Fassung – doch als es um die Flucht mit ihren Kindern geht, bricht ihre Stimme und ihre Augen füllen sich mit Tränen. „Tut mir leid, ich kann darüber nicht weitersprechen.“

Svitlana Maksoma (39) mit ihren beiden Kindern Vladyslava (17) und Denis (3) Quelle: Josina Kelz

Als Deutschlehrerin habe sie immer von einer Reise nach Deutschland geträumt. „Aber nicht unter diesen Umständen“, sagt sie. „Ich hoffe, dass der Krieg schnell vorbei ist und wir nach Hause können.“

Die ukrainische Nationalspielerin Yuliia Shevchenko (26) will bleiben. „Ich fühle mich hier ruhiger“, sagt sie und sieht dabei erleichtert aus. „Und unsere Eltern wissen uns hier in Sicherheit.“ Shevchenko ist mit ihrer Schwester über einen Fluchtkorridor gekommen, einen großen Weg mussten sie zu Fuß zurücklegen. „Meine Oma und mein Vater sind schon zu alt zum Flüchten, meine Mama ist bei ihnen geblieben.“

Die ukrainische Nationalspielerin Yuliia Shevchenko. Quelle: Florian Petrow

Genau wie Maksoma wirkt sie unheimlich gefasst, eigentlich wie eine junge Sportlerin, deren einzige Sorge es ist, ein gutes Training zu machen. Doch dann bricht auch ihre Stimme und sie dreht sich weg, das Gespräch ist hier beendet.

„Einige haben innerhalb von fünf Minuten alles zusammengepackt und sind geflohen“, weiß DTV-Geschäftsführerin Sandra Fritsch. Ihr Job sieht seit zwei Wochen anders aus als vorher: „Wir versuchen, das Chaos zu koordinieren.“ Täglich gibt es Mittagessen für die Geflüchteten, Corona-Impfungen werden aufgefrischt, Deutsch unterrichtet, die Ankömmlinge mit Hockey-Equipment ausgestattet und auf die Teams aufgeteilt. „Die Tagesstruktur und Zugehörigkeit, die sie dadurch bekommen, hilft ihnen“, sagt sie. Und immer mehr Geflüchtete folgen, Gastfamilien müssen gefunden werden.

Aktionen weiterer Vereine Deutscher Ruder-Club und Hannoverscher Ruder-Club: haben gemeinsam mit dem DRV, LRVN und HRC die ukrainische U-19-Nationalmannschaftt aufgenommen. Ziel ist die Teilnahme an der Junioren-EM im Mai. Rudergemeinschaft Angaria: hat Flüchtlinge aufgenommen, bieten weitere Unterkünfte und Trainingsmöglichkeiten für Ruderinnen aus der Ukraine. RC Blau-Gelb Langenhagen: organisiert ab kommenden Mittwoch wöchentlich einen Sport- und Spielnachmittag im Verein. Von 15 bis 17 Uhr können die geflüchteten Kinder malen, basteln und spielen. Auch Jugendlichen bietet der Verein Sport und Spiel. Für die Eltern stehen im Clubraum in der Zeit Kaffee, Tee und Kekse bereit. Sambo 07: Der Box-Verein ist russischsprachig und hilft bei Vermittlungen. Sie haben sieben Flüchtlingskinder im Vereinsbetrieb aufgenommen. SV DF Anderten: Alle Geflüchteten können kostenfrei und unbürokratisch am Training teilnehmen. TSV Fortuna Sachsenross: Die ersten drei geflüchteten Kinder waren diese Woche beim Training. Verein stellt Kleidung und Fußballschuhe bereit. Waspo: hat mehrere geflüchtete Jugendliche aufgenommen, binden sie in Verein und Trainingsgruppen ein.

„Unsere Kapazitäten sind langsam ausgeschöpft“, sagt Schulze-Borges. Deshalb sei er sehr glücklich, dass auch der TSV Bemerode Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat – „und der BTSV in Braunschweig steht für die nächsten Flüchtlinge bereit“.

Von Josina Kelz