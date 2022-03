TKH-Luchse ohne Schlüsselspielerin Moten im Play-off gegen Keltern

Hannover

Sie müssen es noch einmal neu denken. Die TKH-Luchse starten unter kniffligen Vorzeichen in die Basketball-Play-offs. Mit Kelly Moten fällt eine Schlüsselspielerin für die Viertelfinalserie gegen die Rotronik Stars Keltern aus. Die US-Amerikanerin ist wegen wichtiger Familienangelegenheiten in der Heimat. Am Sonntag um 16 Uhr geht es auswärts los, zwei Siege müssen her zum Weiterkommen. „Es ist alles möglich für uns“, sagt Trainerin Sidney Parsons.

Der starke Auftritt in der Pokal-Endrunde hat Mut gemacht, obwohl die Luchse nur Vierte wurden und ohne Medaille blieben. „Da hat man gesehen, dass wirklich jeder jeden schlagen kann“, so Parsons. Sie ist in dieser Woche in eine Einzelvideoanalyse gegangen, „wir haben da noch etwas tiefer reingeschaut jeweils“. Es ging aber nicht nur um Stärken und Schwächen, sondern um Lösungen für den Ausfall Motens. „Wir haben sehr intelligente Spielerinnen, es geht um Kreativität und darum, variabel zu spielen“, sagt Parsons.

„Alle müssen etwas mehr Verantwortung übernehmen.

„Auf gute Stimmung hat der Coach in dieser Woche geachtet und zwei Trainingspartnerinnen geholt: Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher aus dem 3x3-Nationalteam. „Das war ein Highlight in dieser Woche, es hat sehr viel Spaß gemacht und Impulse gesetzt“, so Parsons. All das soll dabei helfen, gegen Keltern „ein bisschen cleverer zu spielen“. Das Hinspiel gewann der TKH mit 89:86 gegen den Titelverteidiger, ein zweiter Vergleich kam wegen der Pandemie nicht zustande. Die Saison wurde vorzeitig beendet, mit der Quotientenregel rutschten die Luchse noch auf Platz sechs. Nun also die Play-offs. „Beide Teams haben sich inzwischen sehr verändert“, so Parsons, die auch noch auf die angeschlagene Karolin Tzokov verzichten muss. „Alle müssen etwas mehr Verantwortung übernehmen. Dass das geht, haben wir im Pokal gezeigt“, betont Sidney Parsons und fügt hinzu: „Dass die Saison für uns wegen Corona besonders unglücklich gelaufen ist, weil wir schnell viele Spiele nachholen mussten, dafür können wir nichts.“

Das zweite Spiel ist für Freitag, 1. April, um 19 Uhr in Hannover angesetzt. Kommt es zu einem entscheidenden dritten Spiel, findet das am 3. April in Keltern statt.