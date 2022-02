Tel Aviv

Judoka Igor Wandtke vom JT Hannover ist mit einem blauen Auge davongekommen – im Wortsinn. Als es beim Grand Slam in Tel Aviv im Kampf um Bronze gegen den Kasachen Zhansay Smagulov ging, verpasste ihm dieser in dem harten Duell unbeabsichtigt ein blaues Auge. „Das war später richtig zu. Ich habe das Auge gar nicht mehr aufgekriegt“, sagte Wandtke. Seinen Kampf um Bronze in Israel hatte er zuvor verloren.

Doch war dieser Kampf nicht die einzige Härteprüfung gewesen. Vier Duelle hatte er in der Klasse bis 73 Kilogramm zuvor schon ausgetragen. Alle gingen in die Verlängerung und den Entscheid per Golden Score. Wandtke musste so statt der regulären fünf Minuten bis zu acht Minuten auf der Matte stehen. Zweimal ging es mit dem besseren Ende für ihn aus. Nur gegen den Aserbaidschaner Hidayat Heydarov verlor er und fand sich in der Trostrunde wieder. Nach einem weiteren Sieg war Bronze zum Greifen nahe. Doch als Wandtke zum Einäugigen wurde, fehlte ihm der Durchblick.

„Das war nach den Olympischen Spielen mein erster Wettkampf“, sagte der Teambronzegewinner aus Tokio. „Ein so richtig guter Tag war das nicht. Da passte noch einiges nicht wieder. Aber wenn ich an einem schlechten Tag noch Fünfter werde, kann das so schlecht doch nicht gewesen sein“, sagte Wandtke. Der sich nun aber wieder einige Wochen Wettkampfpause verordnet hat.

Gramkow verhält sich taktisch falsch

Nur zweimal durfte Tim Gramkow (bis 81 kg) auf die Matte. Nach einem Sieg kam für den Mann aus dem Bundesliga-Team des JT Hannover das Ende mit der Niederlage gegen den Brasilianer Vinicius Panini. „Da habe ich mich taktisch falsch verhalten. Eine unlösbare Aufgabe war das eigentlich nicht. Es ist einfach scheiße gelaufen“, sagte Gramkow, der sich deutlich mehr erhofft hatte. „Mein Anspruch ist es nicht, für nur zwei Kämpfe so einen Aufwand zu betreiben. Verstecken muss ich mich auch auf diesem Niveau nicht“, sagte der enttäuschte Gramkow.

Er bekommt aber schon bald eine neue Chance. In zwei Wochen darf er bei den European Open in Prag wieder auf die Matte.

Von Matthias Abromeit